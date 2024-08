Côte d’Ivoire : Les assurances du ministre de la santé face à la progression de l’épidémie de la variole du singe

publicite

0 Partages Partager Twitter

En Côte d’Ivoire – La variole du singe ou encore Mpox continue sa progression avec 32 cas confirmés dont un décès à ce jour. La capitale économique, Abidjan, ainsi que 14 autres districts sanitaires à l’intérieur du pays sont touchés. Animant une conférence de presse le samedi 24 août 2024, le Ministre ivoirien de la santé estime que « la situation est sous contrôle. »

La suite après cette publicité

Selon Pierre Dimba, la Côte d’Ivoire est sur le point d’éradiquer la variole du singe également connue sous le nom de mpox. « Nous sommes sur la bonne voie pour éradiquer la maladie », a-t-il assuré le samedi 24 août face à la presse.

La variole du singe est une maladie contagieuse qui dans sa forme grave peut conduire à la mort. Elle se manifeste notamment par de fortes fièvres ou encore des éruptions cutanées. La Côte d’Ivoire fait partie des pays touchés avec 32 cas confirmés dont un décès.

« Les cas notifiés sont sporadiques sans une véritable flambée localisée. Les services compétents sont outillés pour dépister, diagnostiquer et prendre en charge tous nouveaux cas », a affirmé le Ministre Pierre Dimba faisant allusion au district sanitaire de Dianra dans le centre du pays. Cette localité est la plus touchée avec neuf (9) personnes contaminées et huit cas suspects.

Selon Pierre Dimba, parmi les cas détectés, six ont été déclarés guéris. « Éviter la manipulation des rongeurs (les agoutis, les rats, les écureuils, etc.), éviter le contact avec les malades, les cas suspects et les objets souillés, isoler les malades, se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon après tout contact », a conseillé le ministre aux populations afin de casser au plus vite la chaîne de contamination.

Les autorités sanitaires ivoiriennes précisent que sur l’ensemble des contaminations enregistrées en Côte d’Ivoire, aucune ne concerne la nouvelle souche plus mortelle clade 1b qui fait des ravages en République démocratique du Congo.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite