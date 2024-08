35e anniversaire du CERFI : Le personnel enseignant musulman interroge sa contribution

publicite

Les travaux du séminaire national des personnels enseignants musulmans du Cercle d’Études, de Recherches et de Formation Islamique (CERFI) ont débuté ce mercredi 28 aout 2024 à Ziniaré dans le plateau-central. 72 heures durant, ces éducateurs musulmans vont interroger leur rôle dans la quête d’une éducation de qualité au Burkina Faso.

Le séminaire national des personnels enseignants musulmans du Cercle d’Études, de Recherches et de Formation Islamiques (CERFI) édition 2024 se tient, au moment où le CERFI célèbre 35 ans d’existence. Dans le domaine de l’éducation, le CERFI compte plusieurs établissements d’enseignement à travers le pays, qui proposent des programmes « variés et pertinents pour une formation de qualité des jeunes burkinabè ».

La Cellule des Personnels Enseignants Musulmans (CPEM) s’est investie dans l’organisation de séminaires de formation autour de thématiques alliant spiritualité et professionnalisme. Le thème de la présente édition est, « 35° anniversaire du CERFI : Contribution des acteurs de l’éducation ».

« Nous l’avons voulu, pour évaluer notre action sur trois décennies en matière d’éducation, en vue d’améliorer nos outils et méthodes en la matière », a confié le Docteur Hamidou Yaméogo, président du bureau exécutif national du CERFI.

Alors, l’historique et perspective de la formation au CERFI, le bilan de la mise en œuvre des guides de formation au CERFI, la politique éducative du CERFI à l’horizon 2030, la formation des sœurs musulmanes, l’enseignement confessionnel islamique au Burkina Faso, sont les thématiques qui seront abordés au cours de ce séminaire.

Seydou Ouédraogo, Directeur régional en charge des enseignements post primaire et secondaire du plateau-central, président de la cérémonie d’ouverture des travaux du séminaire, a invité les séminaristes à une réflexion profonde sur les crises actuelles que connait le Burkina Faso.

« L’analyse des crises majeurs que traverse notre pays, et l’étude des facteurs tant subjectifs que objectifs ayant conduit à leurs exacerbations, doivent nous interpeller sur notre rôle dans l’édification d’un Burkina libre et prospère », a-t-il interpellé.

Durant trois décennies et demie d’existence, à travers des conférences, des débats, des formations multidimensionnelles et un soutien aux nécessiteux, le CERFI a toujours été présent là où la population musulmane, et plus largement la population, en avait besoin, selon le docteur Hatimi Démé, représentant de El hadj Moussa Kouanda, Président de la Communauté Musulmane du Burkina, parrain de l’activité.

Il a invité les participants à allier réflexion et prière à l’occasion de ce séminaire. « Profitons de ces instants de spiritualité pour ensemble implorer le secours d’Allah afin qu’il soutienne notre pays et nous aider à retrouver la paix », a-t-il terminé.

Akim KY

Burkina 24

