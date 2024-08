Ouagadougou : Felicity Solar forme ses partenaires pour un avenir énergétique durable

publicite

Pour optimiser l’utilisation de ses équipements et renforcer les compétences de ses partenaires techniques, Felicity Solar a organisé une formation intensive ce mercredi 28 août 2024 à Ouagadougou. Cette journée a permis aux techniciens de découvrir les dernières innovations et de maîtriser les meilleures pratiques pour l’installation et la maintenance des systèmes solaires.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Felicity Solar a organisé une formation exclusive à l’intention de 150 techniciens et distributeurs. Au cours de cette session, les participants ont pu découvrir les nouveaux produits, échanger avec les experts de la marque et acquérir les compétences pratiques nécessaires pour une installation optimale

« Il y a plusieurs techniciens qui ne maîtrisent pas nos nouveaux produits donc nous voulons leur montrer comment on utilise ces produits. Nous allons leur montrer comment on branche, comment on connecte les convertisseurs pour pouvoir installer un système », a expliqué d’entrée Moussa Sessouma, commercial à Felicity Solar.

Très appréciée des participants, cette formation a permis aux techniciens de se familiariser avec les dernières innovations de Felicity Solar et ainsi d’élargir leur champ de compétences, ouvrant de nouvelles perspectives professionnelles.

« Pour nous qui sommes utilisateurs des équipements Felicity depuis la venue de Felicity au pays, ça nous permet d’être en contact avec les techniciens de la maison qui viendront apporter ce petit plus qui manque souvent lorsqu’on est face aux petits problèmes sur le terrain », a fait savoir Hamed Zerbo, au nom des participants.

Témoin de l’importance de cette formation, Hamed Zerbo a souhaité qu’elle soit étendue afin de toucher le maximum de techniciens possibles. « Je dirais qu’il serait encore plus idéal qu’ils aillent vers ceux qui n’ont pas encore le bagage technique pour pouvoir les amener à connaître le Photovoltaïque, car vous le savez ici au Burkina Faso, c’est plus que primordial », a-t-il mentionné.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

