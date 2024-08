ANNONCE : L’IST- UBS informe le public de l’ouverture de ces portes dans la ville de Bobo-Dioulasso pour cette rentrée académique 2024-2025

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le groupe IST-UBS est présent dans la belle ville de Sya avec la même dynamique et la même vision.

𝗦𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗘𝗦 𝗘𝗧 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗘𝗦 (IST) :

– Industrie Agroalimentaire

– Génie civil option Bâtiment et Travaux Publics

– Génie industriel option Maintenance industrielle

– Génie électrique option Électrotechnique

– Génie Biomédical option Analyse Biomédicale

𝗦𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 (UBS) :

– Gestion des Ressources Humaines

– Communication d’Entreprise

– Finance comptabilité

– Comptabilité Contrôle Audit

– Logistique, Transport et Transit

– Gestion des projets

-Développement local et décentralisation

Les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes et se poursuivent à IST UBS Bobo

La suite après cette publicité

Site web : https://ist-ecampus.com/

Rejoignez-nous à Sarfalao, secteur 17 et à Bindougousso, au secteur 15.

CONTACTS : (+226) 60 16 02 02 / ⁨66 26 00 00 )



Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite