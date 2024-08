Football : Tom Saintfiet est le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali 

publicite

28 Partages Partager Twitter

Le Mali a un nouveau sélectionneur. Tom Saintfiet, entraîneur belge de 51 ans, a été nommé sélectionneur de l’équipe nationale du Mali. L’annonce a été faite, le mercredi 28 août 2024 par la FEMAFOOT.

La suite après cette publicité

Agé de 51 ans, le technicien belge est passé entre autres par le Togo et la Gambie, pays qu’il a qualifié pour la première fois à une CAN en 2022 et qu’il a emmené jusqu’aux quarts de finale.

Le technicien belge succède ainsi à Éric Chelle. Les Aigles du mali sont logés dans le groupe I des Eliminatoires de la CAN 2025 en compagnie de l’Eswatini, de la Guinée Equatoriale et du Mozambique.

Les performances du Belge lui ont valu d’être nommé parmi les meilleurs entraîneurs du continent lors des CAF Awards en 2022 et 2023.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite