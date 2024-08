Épidémie de Mpox : Le Burkina Faso reste en alerte maximale, même s’il n’y a aucun cas confirmé

publicite

Le ministère en charge de la santé à travers le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires (CORUS) a initié une rencontre d’information et de sensibilisation sur la variole du signe (Mpox), à l’endroit des professionnels des médias, le mercredi 28 août 2024, à Ouagadougou.

L’épidémie de Mpox prend des proportions importantes en Afrique par rapport à d’autres continents. La RDC vient en première position avec le plus de cas de Mpox (89,2%) dont 23 décès. À noter que c’est dans ce grand pays que le premier cas de Mpox a été notifié en 1970 chez un être humain. Jadis, cette maladie sévissait chez les primates et les rongeurs.

C’est pour cela d’ailleurs que l’organisation mondiale de la santé (OMS) recommande l’appellation Mpox que la variole du signe par respect aux malades et aussi pour éviter la stigmatisation. Dans cette liste des pays les plus touchés, l’Afrique du Sud vient en 2e position avec 3 décès, suivie du Cameroun 2 décès, de la Côte d’Ivoire 1 décès et de la République Centrafricaine qui, elle aussi enregistre 1 cas de décès.

En Afrique de l’Ouest de façon particulière, c’est le Nigeria qui enregistre 39 cas sans décès, la Côte d’Ivoire 28 cas avec 1 décès et le Liberia avec 6 cas. À ce jour, le Burkina Faso n’enregistre aucun cas. Toutefois le pays a eu à traiter une dizaine (12) de cas suspects dont le test s’est avéré négatif, après les analyses du laboratoire des fièvres hémorragiques. À cet effet, les responsables sanitaires appellent à la vigilance et demandent à toute personne qui présente des éruptions cutanées à aller immédiatement au centre de santé, le plus proche de sa zone.

«Je peux dire qu’à ce jour, il n’y a aucun cas confirmé de Mpox notifié au Burkina Faso. Cependant vu que notre système de surveillance marche, nous avons enregistré 12 cas suspects qui ont rapidement d’abord fait l’objet de la prise en charge clinique, ensuite d’investigation, de prélèvement qui ont été acheminés au laboratoire national des fièvres hémorragiques virales pour pouvoir confirmer le diagnostic. Et à ce jour, je peux vous dire que les résultats du laboratoire sont négatifs donc nous n’avons pas de cas positifs de Mpox au Burkina Faso », a déclaré Dr Diao Watton Rodrigue, directeur technique du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires.

Dr Diao a expliqué que cette maladie se manifeste par l’apparition d’une fièvre accompagnée d’une éruption cutanée qui commence préférentiellement au niveau de la tête et s’étend sur les autres parties du corps.

«Cette fièvre va s’accompagner également des symptômes comme des maux de tête, on peut avoir des douleurs abdominales, une fatigue intense également mal au dos, des nausées et des vomissements», a-t-il notifié. Il a mentionné que dès que l’alerte a été lancée, le Burkina Faso s’est organisé à renforcer la surveillance afin de pouvoir détecter les cas et les soigner immédiatement.

«À côté de cela, nous avons travaillé au renforcement des capacités du personnel de santé et de nos centres de santé, à la formation de l’ensemble des acteurs du privé et du public pour ce qui concerne les directeurs régionaux, les médecins chefs de district et également des hôpitaux que ça soit du privé ou du public, ils ont été capacités », a-t-il dit.

Il a affirmé qu’à ce jour, le système sanitaire burkinabè est prêt à pouvoir faire face à cette épidémie au cas où elle serait déclarée dans le pays.

