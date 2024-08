Football burkinabè : Ali Guissou et Oumarou Sawadogo se tendent la main avant les élections

publicite

À la veille des élections pour le poste de président de la Fédération Burkinabè de Football (FBF), un vent de réconciliation souffle enfin sur le football burkinabè. Après des semaines de tensions et de rivalités, les principaux acteurs ont décidé de s’unir autour d’un objectif commun. Parmi eux, Ali Guissou, dont la candidature a été récemment invalidée, a accepté la main tendue par Oumarou Sawadogo, désormais le seul candidat en lice.

La scène est marquante : Ali Guissou et Oumarou Sawadogo, autrefois opposés, se rencontrent et échangent une poignée de main qui en dit long. C’est une image de paix et de réconciliation. Les deux hommes veulent par-là symboliser désormais l’espoir d’un football burkinabè uni et apaisé.

Ce geste vient concrétiser les efforts de Oumarou Sawadogo, qui avait, dès le début, prôné un consensus pour l’élection à la présidence de la FBF, dans l’objectif de rassembler les différents protagonistes du football national.

La période de tension

Pourtant, il n’y a pas si longtemps, Ali Guissou se montrait réticent à cette proposition, contrairement aux autres candidats Ali Boli, Rahim Ouédraogo, et Moussa Diallo, qui avaient accepté de rejoindre le consensus. Ce refus avait mené à une véritable bataille juridique. Les différents candidats se sont affrontés devant les tribunaux sur la validité des candidatures.

Finalement, la commission de recours a invalidé les dossiers d’Ali Guissou, président de l’AS Douanes et de l’ancien footballeur Jonathan Pitroipa, qui avaient refusé de céder à l’appel au consensus lancé par Oumarou Sawadogo.

Suite à cette décision, le camp Guissou avait exprimé son mécontentement par un communiqué retentissant, annonçant sa détermination à porter l’affaire devant les juridictions nationales et internationales. Cette tension menaçait de plonger le football burkinabè dans une crise profonde.

La médiation de Jean Yaméogo

C’est dans ce climat que Jean Yaméogo, président du Comité National Olympique et des Sports Burkinabè (CNOSB), est intervenu en médiateur. Ce geste marque un tournant décisif dans ce processus électoral tumultueux.

L’actuel président, Lazare Banssé, avait lui-même choisi de ne pas se représenter, préférant céder sa place pour favoriser ce consensus tant attendu. Désormais, tous les regards se tournent vers Oumarou Sawadogo, porteur des espoirs d’unité et de renouveau. L’élection du président de la FBF est prévue le samedi 31 août 2024 à Ouagadougou.

