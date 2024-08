FBF : Lazare Banssé fait son bilan avant son départ

publicite

Le chapitre Lazare Banssé à la Fédération burkinabè de football (FBF) est définitivement fermé ce samedi 31 août 2024 à l’issue de l’Assemblée générale élective de l’instance. Avant son départ, Lazare Banssé a fait son bilan qu’il a jugé positif malgré les crises répétitives qu’il a rencontrées tant au sein du bureau qu’avec certains clubs.

Lazare Banssé s’en va de la tête de la FBF. Le 29 juin 2024, il avait annoncé qu’il ne serait pas candidat pour un deuxième mandat de président de la FBF. « Les perpétuelles querelles et divisions en notre sein qui ont miné la marche de notre structure en constituent la principale raison.

Nul n’étant indispensable par ailleurs, il m’a paru pertinent de laisser la place à quelqu’un d’autre. Un tel changement favorisera la sérénité et le rassemblement des acteurs autour de nos objectifs dans le cadre d’un large consensus et dans l’unité du football burkinabè », a espéré Lazare Banssé, au moment de quitter ses fonctions de président de la FBF.

Malgré les difficultés rencontrées, Lazare Banssé estime pouvoir dire que durant les quatre années, son bureau a obtenu de bons résultats. Il cite entre autres l’organisation de tous les championnats, l’instauration d’un cadre de dialogues, la conférence des ligues régionales. Il ajoute à cela, la détection et le développement de nouveaux talents avec le soutien de la FIFA, l’institution d’une bonne gestion en vue de faire face aux obligations financières.

Au niveau du football féminin, il rappelle la mise en œuvre du système de promotion/relégation qui n’existait pas auparavant. Comme acquis, Lazare Banssé revient sur l’augmentation du nombre de clubs du championnat féminin à 14 au lieu de 10 au niveau de la Ligue 1.

Innovation à la Ligue 2 féminine

Au niveau de la Ligue 2 féminine, le nombre d’équipes est passé de 16 à 18. « Préalablement destinée aux U20, elle se jouait sans montée ni descente. Désormais, elle est ouverte à tous les âges, avec l’institution du principe de la promotion/relégation », insiste Banssé. Son bureau a aussi autorisé la création d’une Ligue 3 dont la phase se jouera à 13 équipes.

Sur le plan financier, Banssé note un manque de financement. « Il est bon de noter que durant notre mandat, la FBF n’a pas bénéficié de la subvention annuelle de 350 millions de francs CFA allouée par l’État et destinée à soutenir l’organisation des championnats », constate-t-il. Il souhaite la reprise de ces allocations et de cette subvention annuelle.

Sur le plan international, le président sortant note des motifs de satisfaction. Il cite par exemple, la demi-finale disputée lors de la CAN 2021 au Cameroun, la participation pour la première fois des Étalons séniors féminins à la CAN au Maroc en 2022.

Il rappelle également la médaille de bronze des Étalons U17 en Algérie en 2023 et aux phases finales de la Coupe du monde en Indonésie la même année. Chez les dames, Lazare Banssé revient aussi sur la médaille de bronze obtenue par les Étalons U20 féminins et masculins lors du tournoi de l’UFOA-B. Sous son mandat, les Étalons U20 ont obtenu la médaille d’argent au Tournoi UFOA-B en 2023 et aux Jeux de la francophonie en RD Congo.

