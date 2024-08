Conduite de la Transition : Une délégation gouvernementale à l’écoute des Forces vives de la Région des Cascades  

publicite

C’est un véritable marathon. Un exercice de redevabilité en une journée. C’est la mission confiée à la délégation gouvernementale dans les Cascades par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, et conduite par le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, Le Général de Brigade Kassoum COULIBALY. De Yendéré à Banfora en passant par Sindou, la délégation a échangé avec les forces vives de la région, elle a recueilli leurs préoccupations mais aussi et surtout les a encouragées dans les efforts quotidiens en faveur de la paix et la cohésion sociale dans la région.

Dans son mot introductif aux échanges, le chef de la mission, le Général Kassoum COULIBALY a indiqué que la délégation ministérielle a été mandatée par le chef de l’Etat afin d’aller à l’écoute des forces vives des provinces et de lui rendre compte. Que ce soit dans les positions avancées ou avec les forces de défense et de sécurité ou même les leaders d’opinion, la délégation gouvernementale à Niangologo, Sindou et Banfora a donné la parole, écouté et noté les préoccupations des forces vives.

Ainsi, dans chaque localité, la parole est donnée aux notabilités coutumières et religieuses, aux Forces de défense et de sécurité, aux Volontaires pour la défense de la patrie et aux populations pour des échanges francs et directs afin de recueillir leur ressenti par rapport à la conduite du pays.

Parlant de la situation sécuritaire, le ministre d’État a invité les populations à s’engager pour la défense de leur patrie en s’organisant, en collaborant avec les forces combattantes en renseignements. Le ministre de La Défense a surtout insisté sur la fortification et la réalisation des tranchées comme cela a été fait à Niangoloko.

Partout où Kassoum COULIBALY, Roger BARO, ministre en charge de l’environnement, Fatimata BAKO, ministre déléguée en charge du Budget et Mathias TRAORÉ, Secrétaire Général du Gouvernement et du Conseil des ministres, sont passés, les populations ont salué ce cadre d’échanges directs avec les émissaires du Président du Faso.

𝗟𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝘀 𝘃𝗶𝘃𝗲𝘀 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲

La Mobilisation et l’engagement autour des initiatives de développement économiques, et surtout sécuritaires étaient les maîtres mots des échanges. » l’engagement qui est demandé à tout un chacun, c’est de faire en sorte que nous soyons unis pour le meilleur de notre pays. » a indiqué le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de Brigade Kassoum COULIBALY.

Les questions en lien avec les éléments d’emploi des jeunes dans une dynamique de reconquête, l’actualité sur les questions sécuritaires de la nation, la cohésion sociale, ont fait l’objet d’échanges. Pour les fils et filles des cascades, l’union s’impose à tous les niveaux pour faire face aux défis actuels qui se posent.

L’occasion a été saisie par la délégation pour offrir 7 tonnes de vivres constitués de 5 tonnes de maïs et 2 tonnes de riz aux populations déplacées internes de la région.

Source : 𝗗𝗖𝗥𝗣/𝗠𝗘𝗘𝗔

