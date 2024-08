« KELGIYAN », une application pour rapprocher les Chrétiens de la parole de Dieu

publicite

La Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) en collaboration avec Faith comes by hearing (FCBH), l’Alliance biblique du Burkina Faso (ABBF), l’association nationale de traduction de la Bible et de l’alphabétisation (ANTBA), la société internationale de linguistique (SIL) organise une campagne urbaine d’écoute biblique communautaire dénommée « défi écoute 60 Ouaga 2024 ». Cette campagne est prévue du 30 septembre au 30 novembre 2024.

La Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina Faso s’adapte aux nouvelles technologies en utilisant les outils modernes et innovantes. A cet effet, une campagne d’écoute biblique communautaire intitulée « défi écoute 60 Ouaga 2024 » a été lancée le samedi 31 août 2024 à Ouagadougou. Il s’agit d’une campagne qui vise à renforcer la vie spirituelle des citadins en facilitant une interaction quotidienne et significative avec les Saintes Ecritures, la Bible.

Le Pasteur Patrice Kobamba, coordonnateur de la campagne, a expliqué que cette innovation vise à inciter les membres de l’église urbaine à interagir quotidiennement avec les Ecritures dans les principales langues parlées à Ouagadougou et ses environs notamment le Français, le Mooré, le Dioula, le Gulmancema et le Fulfulde.

A l’écouter, il s’agit d’utiliser des outils modernes pour faciliter l’écoute, encourager les discussions et des échanges autour des Ecritures dans des groupes numériques et physiques.

« C’est une mobilisation générale de l’église autour de la parole de Dieu en 60 jours. Une première phase sur le plan numérique avec l’application « KELGIYAN » en mooré qui veut dire écouter, la seconde avec le Proclaimer (un dispositif de la Bible en Audio) et la dernière avec Acclaimer (un dispositif de la Bible en vidéo). Ce sont des outils d’évangélisation.

Pendant ces 60 jours les communautés seront invitées à sortir avec ces appareils et aller vers des personnes qui ne viennent pas forcement à l’église. Mettre cela en activité et utiliser avec des groupes pour permettre à chacun de profiter de cette bénédiction », a-t-il souligné. Il a fait savoir qu’en termes de perspectives, l’ambition c’est d’aller sur le plan national.

En plus, Boris Bamogo, membre de l’équipe technique de la campagne, a relevé que ces outils permettent une écoute et un visionnage des Ecritures, adaptés aux besoins de la communauté urbaine. Il a précisé que l’application mobile de la Bible « KELGIYAN » est téléchargeable gratuitement en ligne.

Par ailleurs, il a invité les différentes églises de s’organiser pour participer activement à cette campagne en s’inscrivant que tinyurl.com/ouaga60inscription.

En outre, le Pasteur Dramane Yankiné, représentant les structures de traduction de la Bible, a indiqué que le développement technologique et la pression sociale dans les zones urbaines ne favorisent une bonne interaction avec les paroles de Dieu.

« Nous voulons inviter les différentes communautés notamment les églises à s’approprier de ce programme dans le but de faire avancer le royaume de Dieu dans notre pays. C’est de rendre la parole de Dieu plus accessible », a-t-il lancé.

Egalement, le Pasteur Henri Yé, président de la FEME, a salué l’initiative. « C’est une initiative très noble de l’alliance biblique de faire en sorte que sur 60 ans jours que l’on puisse relever le défi. De faire écouter la parole de Dieu dans tous les milieux à Ouagadougou. La parole de Dieu est essentielle à tout Homme.

C’est Dieu qui est le créateur et si le créateur a parlé il faut que chacun de nous écoute. La bonne nouvelle que l’on apporte à toute la terre doit être entendue d’abord dans les villes et dans les confins du pays. Nous voulons encourager les églises à s’investir au niveau de ce programme pour faire en sorte que le Saint esprit par la grâce de Dieu que la parole de Dieu puisse être proclamée partout », a-t-il souligné.

Ainsi, du 30 septembre au 30 novembre 2024 dans la capitale burkinabè, la population est invitée à se plonger dans l’écoute de la parole de Dieu.

