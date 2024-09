Investissements privés au Burkina Faso : L’ambassade du Burkina Faso à Pékin présente les opportunités aux Hommes d’affaires chinois

publicite

En marge du forum sur la coopération sino-africaine qui se tient cette semaine dans la capitale chinoise, l’ambassade du Burkina Faso à Pékin a organisé une conférence de promotion économique Chine-Burkina Faso, le 02 septembre 2024.

Cette conférence a permis à la partie burkinabè, de présenter à la partie chinoise, les nombreuses opportunités, ainsi que les réformes mises en place pour booster le climat des affaires au pays des Hommes intègres.

À travers deux présentations faites par le directeur général de l’Agence burkinabè des investissements (ABI), et le secrétaire technique de l’offensive agropastorale et halieutique, les hommes et femmes d’affaires chinois ont découvert les domaines dans les lesquels, ils pourraient investir au Burkina Faso, allant de l’agriculture à la santé, en passant par les mines, l’énergie, les infrastructures, la promotion immobilière, le transport, le tourisme etc.

Par ailleurs ils ont été rassurés quant aux aspects tels que le cadre réglementaire favorable à l’investissement, la maîtrise de l’inflation, le bon degré d’ouverture commercial au Burkina Faso, et la disponibilité de terres cultivables.

La partie chinoise par l’entremise de Beijing Haunland International Business Association, a quant à elle, présenté des entreprises évoluant dans des domaines tels que les infrastructures, modernes, l’énergie, l’intelligence artificielle etc, avec une bonne disposition à offrir leurs services à l’État et à la population burkinabè.

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, qui a pris part à cette conférence aux côtés de ses collègues des Infrastructures et des Mines, a salué à juste titre l’initiative de l’ambassade du Burkina Faso à Pékin, qui permet de resserrer les liens économiques et commerciaux entre acteurs du secteur privé burkinabè et chinois.

« Avec un tel cadre, les relations économiques et commerciales entre le Burkina Faso et la Chine ont un bel avenir », dira Karamoko Jean Marie TRAORE, tout en invitant les investisseurs chinois à faire l’expérience du Burkina Faso et des grandes opportunités qu’il offre.

Tout comme lui, l’ambassadeur du Burkina Faso à Pékin Daouda BITIE, s’est réjoui de la tenue effective de cette conférence. Pour lui, l’ambassade a initié ce cadre dans le but d’attirer les investisseurs chinois au Burkina Faso, un pays toujours en construction.

Il a rassuré les investisseurs chinois que son pays est fréquentable et fréquenté, avec l’arrivée sans discontinuité d’hommes d’affaires de tous les horizons.

Il a particulièrement indiqué que la jeunesse de son pays qui constitue la majorité de la population, est une véritable force pour les entreprises chinoises qui voudront bien s’installer au Burkina Faso pour faire prospérer leurs activités.

Daouda BITIE a émis le vœu de voir la coopération rester dynamique entre le Burkina Faso et la République Populaire de Chine, grâce aux acteurs économiques et commerciaux des deux pays.

Source : DCRP/ MAECR-BE

