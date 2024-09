Observations hostiles de certains sites sensibles sous le couvert d’activités « écran » : Le Ministre de la Sécurité invite les populations à se départir de tels comportements

publicite

Ceci est un communiqué du Ministère de la sécurité.

COMMUNIQUÉ

Selon des renseignements recueillis, des individus mal intentionnés s’adonnent à des observations hostiles de certains sites sensibles sous le couvert d’activités « écran », notamment la mendicité et la vente ambulante d’articles divers.

Au regard du contexte sécuritaire, le Ministre de la Sécurité invite les populations à se départir de tels comportements et/ou activités, spécifiquement autour des grands artères et carrefours, des administrations publiques, des casernes des Forces de Défense et de Sécurité, des hôpitaux et autres sites sensibles.

En tout état de cause, des instructions fermes ont été données aux forces de sécurité publique de faire cesser de telles pratiques, d’ailleurs interdites par la loi, et ce, par tous les moyens.

Le Ministre de la Sécurité lance un appel à la plus grande vigilance et à la dénonciation de tels actes ou pratiques assimilées aux numéros verts suivants : 17 ; 16 et 1010.

𝐌𝐚𝐡𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐀𝐍𝐀

Officier de l’Ordre de l’Etalon

