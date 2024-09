La République de Cuba et le Luxembourg envisagent des projets de développement au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Stella Eldine KABRE/KABORE, ministre délégué chargé de la Coopération Régionale a accordé une audience le mercredi 04 septembre 2024 à Nadieska NAVARRO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba auprès du Burkina Faso.

La suite après cette publicité

La diplomate cubaine dit être venue échanger avec madame le ministre sur des opportunités de coopération entre la République de Cuba et le Burkina Faso avec un troisième partenaire notamment l’Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. Nadieska NAVARRO a exprimé son intérêt d’engager Cuba pour développer des projets de coopération dans différents domaines au Burkina.

Selon l’ambassadeur Cubain, c’est aux différentes parties d’identifier des domaines appropriés qui sont les priorités du gouvernement du Burkina Faso.

« On peut développer les projets de façon trilatérale ; c’est-à-dire que Cuba va apporter l’expertise et le Luxembourg prendra en charge la mobilisation des ressources financières » précise-elle.

De son coté, madame le ministre délégué, a salué non seulement l’excellence des relations entre Ouagadougou et la Havane mais aussi l’idée de ces projets non encore définis. Aussi, il s’agira de travailler en tandem avec d’autres départements ministériels pour identifier les projets prioritaires au bénéfice des populations burkinabè soutient-elle.

Source : DCRP/MAECR-BE

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite