Dayo group assurance ouvre ses portes au Burkina Faso

Fondé en 2023 avec une première implantation au Bénin, suivie d’une autre en Guinée Conakry, le groupe Dayo étend désormais son empreinte au Burkina Faso. Le lancement officiel a eu lieu le vendredi 6 septembre 2024 à Ouagadougou.

Après avoir rapidement conquis le Bénin et la Guinée Conakry en moins d’un an, le groupe Dayo confirme son ambition de devenir un acteur majeur de l’assurance en Afrique de l’Ouest. Son inauguration officielle à Ouagadougou, le 6 septembre 2024, marque une nouvelle étape de cette croissance fulgurante.

Aussitôt lancé, le groupe Dayo vient avec une ambition claire. « Devenir le leader du cottage en assurance reconnu pour la qualité de ses services et l’intégrité de ses pratiques », et pour y parvenir, le groupe Dayo est venu avec un package de services.

« En matière de conseils d’assurance, nous accompagnons nos clients, particuliers comme entreprises, dans la mise en place de la police d’assurance dans la gestion et beaucoup d’autres services, tels que la formation, la prévention », a déballé Armel Kaboré, administrateur général du groupe Dayo.

Conscient que le Burkina Faso regorge de nombreuses sociétés d’assurances, le groupe Dayo s’est armé de nombreuses innovations, histoire de s’hisser sur le toit.

« La particularité de Dayo, c’est le client qui est au centre de nos activités, et nous, tous nos services sont focus sur le client à telle enseigne que nous ne sommes pas un simple intermédiaire entre l’assureur et l’assuré, mais nous nous mettons à la place du client pour analyser en amont ses besoins réels.

Notre deuxième avantage concurrentiel, c’est la digitalisation avec le groupe Dayo et tous les services sont digitalisés. Nous tendons vers zéro papier, et vous le savez bien que nous sommes à l’ère de la digitalisation, ça facilite tellement les choses et pour nos clients », a poursuivi l’administrateur général du groupe Dayo.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

