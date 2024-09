Formation professionnelle : Plus d’une centaine de nouvelles compétences sorties du moule de l’IIM prêtes pour le marché de l’emploi

La séance de soutenances à l’Institut International de Management (IIM) a connu son apothéose, le samedi 07 septembre 2024, à Ouagadougou. Plus d’une centaine d’étudiants ont défendu leurs rapports de stage et leurs mémoires devant des jurys pour l’obtention de leurs diplômes de licence et de master.

Débutée le 1er août 2024, la session des soutenances de fin de cycle de formation à l’Institut International de Management (IIM) a pris fin. Ce sont des mémoires de master et des rapports de stage en licence qui ont été présentés et soutenus par les étudiants devant des jurys.

Au cours de cette session, plusieurs thèmes d’actualités et d’entrepreneuriat ont été développés par les impétrants. Pour le directeur général de l’Institut International de Management (IIM), Dr. Méwinesso Tchanadema, ces soutenances de fin de cycle constituent la mise en pratique des formations reçues par les étudiants et sont bien outillés pour servir des entreprises de la place et à international.

« La présentation de ces travaux est le résultat de ce qui a été appris théoriquement ici et nous sommes fiers de nos étudiants. Avec leurs profils différents chacun a la connaissance pour bien servir et faire une bonne carrière », a-t-il expliqué.

Les impétrants sont issus de plusieurs domaines de formation à savoir la gestion des ressources humaines, la comptabilité, gestion de projet, audit et financement des projets et management des entreprises. Des travaux jugés satisfaisants par les différents jurys.

Somdila Binta Ouédraogo, étudiante en Master en Droit des Affaires (MDA), quant à elle s’est intéressée à l’actionnariat de l’État dans l’exploitation des mines au Burkina Faso à travers le thème « L’actionnariat de l’État dans les sociétés minières ». Un travail qui a été jugé satisfaisant et sanctionné par la note de 18/20.

Selon l’étudiante, ce thème est d’actualité dans un contexte du Burkina Faso où l’Etat a besoin de ressources pour le financement de la guerre contre le terrorisme. « Actuellement l’État a besoin de recouvrir beaucoup de fonds pour la sécurisation du pays et faire face d’autre défis. Donc,il était primordial pour nous de traiter ce sujet, surtout qu’il y a un nouveau code minier qui vient d’être voté en 2024 », a-t-elle dit.

L’Institut International de Management (IIM) a été créé en 1982 et est présent au Burkina Faso depuis 2008. Il offre des formations en droit des affaires, comptabilité et finance, communication d’entreprises, marketing et gestion commerciale sanctionnées par des diplômes professionnels reconnus par le CAMES.

