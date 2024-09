Salubrité : Des membres de la communauté Kal-Tamasheq assainissent le Musée national

publicite

Sous la houlette de l’Association pour la Culture et le Développement (ACD), en partenariat avec le Festival de la Culture Kal Tamasheq, des dizaines de membres de la communauté Kal-Tamasheq ont nettoyé et reboisé au sein du musée national de Ouagadougou, le samedi 7 septembre 2024.

La communauté Kal-Tamasheq s’organise activement pour la promotion de sa culture. C’est dans cet élan que l’association a réuni les membres de la communauté autour d’une activité de salubrité suivie d’une plantation d’arbres au sein de la maison commune, le musée national.

Et c’est une grande réussite pour l’Association pour la Culture et le Développement au vu de la mobilisation et l’engouement que l’initiative a suscité au sein de la communauté. « Le musée, c’est la maison commune et nous aussi nous avons décidé de contribuer un peu à la propriété, mais aussi pour planter des arbres.

Aujourd’hui, nous ne sommes pas simplement ici pour nettoyer et embellir le Musée National, mais pour poser un geste symbolique en signe de la protection de notre environnement et de la promotion de notre riche culture burkinabè.

Ce musée n’est pas seulement un lieu de conservation des œuvres et des savoirs, c’est l’incarnation même de notre identité, de notre histoire, de nos traditions, et des valeurs qui fondent notre société », a confié Issoufa Mouzerata Issoufa Dicko, président de l’Association pour la culture et le développement, également initiateur du festival de la culture Kal-tamasheq.

Cette activité qui au-delà de l’action de salubrité viser à créer un cadre de retrouvaille et d’échange d’idée autour de la culture Kal tamasheq. En plus des jeunes fortement mobilisés, les vielles personnes ont épousé la cause. Le Chef de canton de l’Oudalan imself a effectué le déplacement du musée pour encourager l’initiative de la jeunesse.

« Que les Burkinabè fassent de la culture un havre de paix. C’est à travers la culture qu’on va se connaitre, on va se respecter et on va se découvrir. À partir de là qu’il y aura l’intégration et la paix. J’invite tout le monde particulièrement la jeunesse de s’y mettre », a-t-il adressé à la jeunesse.

Cette journée de salubrité de plantation et de retrouvaille a été parrainée par El Hadj Oufen AG Tiwara membre de la communauté, mais aussi par Fatimata sorgho qui ressort enrichie de la culture Kal-Tamasheq.

« La communauté Kal-Tamasheq a tant de valeurs, comme l’esprit de solidarité. Aussi l’idée du reboisement au musée va valoriser ce cadre culturel qui est propre à chaque burkinabè », a-t-elle exprimé.

Ali Bokoum, Conseiller auprès de la présidence du Faso pour le compte du Sahel n’a pas caché sa fierté de voir la communauté Kal-Tamasheq mobilisée à l’occasion. Avec la situation sécuritaire actuelle du Burkina Faso, dit-il, « il est important de faire la promotion de la paix et de la cohésion sociale ».

Pour Christian Sabari DAO, Directeur général du Musée national, c’est un honneur de recevoir les « Hommes bleus » dans la maison commune. Il a profité de l’occasion pour exhorter les autres communautés à emboiter les pas de la communauté Kal-Tamasheq.

« Nous sommes plus heureux d’accueillir cette activité au sein du Musée. Que les communautés se retrouvent et valorisent leurs cultures, et que ça soit au musée national, cela est un symbole fort pour nous et je pense que toutes les autres communautés vont prendre exemple sur la communauté kal-tamasheq qui est une communauté qui s’organise bien pour valoriser son patrimoine. C’est ce qu’on souhaite pour les autres communautés », a-t-il laissé entendre.

La machine est lancée, la communauté Kal-Tamasheq est plus que jamais engagée pour la promotion de sa culture. En perspectives, le festival de la communauté kal-tamasheq est annoncé pour les 27, 28 et 29 décembre 2024 au musée national.

Akim KY

Burkina 24

