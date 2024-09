Focus sur Beckham 1er, un humoriste burkinabè en pleine effervescence

publicite

Hamidou Ouédraogo, connu sous le pseudonyme de Beckham 1er ou encore le vieux millionnaire, est un jeune humoriste burkinabè qui écrit les belles pages de l’humour depuis Bobo-Dioulasso. Originaire de Dandé, il s’installe dans la cité de Sya en 2004 pour y poursuivre sa scolarité en classe de CM2. Au fil des années, son talent, jusque-là latent, n’a cessé de se révéler. Finalement, il décide de se consacrer pleinement à sa passion et s’affirme aujourd’hui comme un humoriste accompli. Découvrons ensemble cette figure montante de l’humour burkinabè.

Boubou vert émeraude, rehaussé de fils d’or qui scintillent sous les flashs des caméras. Bonnet noir et blanc, tel un joker, pantalon bleu électrique, et des sandales noires qui claquent à chaque pas, soulignent son style unique. Beckham 1er, comme vous l’avez si bien deviné, est un jeune humoriste burkinabè qui fait sensation à Bobo-Dioulasso.

Originaire de Dandé, dans le département du Houet, Beckham 1er, de son vrai nom Hamidou Ouédraogo, a quitté son village natal pour poursuivre ses études à Bobo-Dioulasso. Aussitôt débuté, son cursus scolaire a très vite été éclipsé par une passion dévorante : faire rire. Un choix audacieux qui l’a propulsé au-devant de la scène bobolaise. Hamidou Ouédraogo, le jeune garçon de Dandé, s’est métamorphosé en Beckham 1er, l’humoriste adulé du public.

Les premières étincelles de l’humour de Hamidou Ouédraogo ont jailli sur les bancs de l’école primaire, où ses camarades éclataient de rires à ses facéties. Très vite, il a compris que le rire était son arme secrète. Les planches du théâtre sont devenues son laboratoire, où il a peaufiné son art et façonné son personnage comique. Aujourd’hui, en tant que Beckham 1er, il continue de nous régaler de ses sketchs hilarants et de nous transporter dans son univers déjanté.

Le 6 août dernier, sous un soleil de plomb, nous nous sommes aventurés dans les méandres de la ville où beaucoup font leurs choux gras des « Chitoumou » (Chenilles, NDLR), dans le but de rencontrer le web humoriste. Après avoir sillonné les rues de Sya pendant plus d’une dizaine de kilomètres, nous sommes au lieu indiqué pour rencontrer ce pionnier du rire en ligne.

Sur place, l’effervescence règne. L’artiste, son actrice et le caméraman s’affairent, chacun plongé dans son rôle. L’ambiance est électrique. C’est parti pour une partie de tournage. Nous sommes comme des enfants à la veille de Noël, impatients de découvrir ce que nous réserve ce court métrage.

Après une trentaine de minutes, le caméraman lève le pouce, signe universel de satisfaction. Le tournage est bouclé ! Le silence est rompu. Les rires fusent, les commentaires s’enchaînent, une véritable explosion de joie. Après l’effort, le réconfort ! C’est ainsi que se termine cette journée de tournage, dans une ambiance conviviale et détendue.

Dans cette ambiance ferrique, l’artiste nous relate ses motivations dans ce milieu. « J’ai aimé l’humour depuis mon enfance. J’aimais suivre les comédiens comme les M’Ba Bouanga, le chef du village, Ladji, dans trois hommes un village. Quand je les regardais dans les films, ça m’inspirait beaucoup, alors je me suis dit pourquoi ne pas commencer à faire comme eux ».

En 2011, il a posé les fondations de sa carrière artistique en suivant des cours de théâtre. Quelques années plus tard, fort de cette expérience, il s’est lancé avec brio dans l’univers du web humour, un genre qui connaît un succès fulgurant au Burkina Faso comme à l’international.

Comme tout débutant, les premiers jours de Beckham 1er dans l’univers de l’humour n’ont pas été de tout repos. « « Faire le web humour au Burkina ici, ce n’est pas facile, il y a beaucoup de difficultés », déplore-t-il, trémolo dans la voix. Ces moments difficiles l’ont marqué à vie. Il en garde un souvenir amer mais précieux.

Malgré les difficultés liées à l’émergence d’une scène humoristique en ligne à Bobo-Dioulasso, il a persévéré, créant une communauté de fans toujours plus fidèles. Aujourd’hui, il est une figure incontournable de l’humour burkinabè, prouvant que la passion et le travail acharné sont les clés du succès.

Dans ses sketchs hilarants, Beckham 1er se glisse dans la peau de vieux bonhommes aux mœurs légères. Infidèle, manipulateur et escroc, il nous régale de ses facéties. Toutefois, dans la vie réelle, il est tout l’inverse de ces personnages qu’il interprète. Un homme bienveillant et profondément humain, du moins, ce que laisse entendre Moutamou (la femme du vieux millionnaire).

Kambiré Ini Nathalie, connue sous le pseudonyme de Moutamou, concilie avec brio sa carrière d’auxiliaire en pharmacie et sa passion pour l’humour. Sur scène, aux côtés de son acolyte, elle donne vie à des personnages aussi drôles qu’attachants, le tout avec un talent indéniable. Leur complicité évidente et leur humour décapant font d’eux un duo incontournable de la scène humoristique.

« Beckham c’est quelqu’un de bien, il est compréhensif aussi, on se soutient. Si je lui explique un problème et quand il peut, il le fait, il n’a pas de problème. Pendant nos vidéos, on se corrige, il accepte les corrections. La collaboration entre lui et moi ça va, il n’y a pas de souci », témoigne Moutamou.

Dans un milieu saturé de jeunes humoristes émergents, Beckham 1er se distingue par ses collaborations harmonieuses avec ses pairs. Il partage régulièrement la scène et les vidéos avec des talents tels que Dolor 226, Karim La Joie, Morè Gawa, et bien d’autres. Cette dynamique collaborative illustre parfaitement comment l’humour s’épanouit dans la cité de Sya.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

