Karim La Joie : « Mais c’est qui lui ? »

Karim La Joie, Ouédraogo Karim à l’état civil, figure emblématique de la nouvelle vague d’humoristes, bouleverse le paysage comique de la belle cité de Sya. Propulsé au rang d’étoile montante de l’humour burkinabè, il écrit les belles pages de l’humour au Burkina. En ce moment, il défraye la chronique avec ses vidéos « Deux semaines en France », des sketchs drôles et originaux qui font l’unanimité et le placent au sommet de la popularité. Karim La Joie, un nom qui résonne désormais comme une promesse de rire et de bonne humeur, apporte joie et bonne humeur dans le quotidien de ses fans. Mais qui se cache derrière ce talent hors du commun ? Allons à la découverte de cet anti dépresseur dans les lignes qui suivent.

« Mais c’est quiii luiii », « Je ne le connais pas, moi… », « Allez, on y va, on n’a pas assez le temps… Le temps c’est de l’argent », « Mais il est sauvage luiii », sont des phrases cultes qui ont déjà arraché le sourire à plus d’un derrière leur smartphone. Désormais courant dans le langage de ses fans, le génie derrière ces imaginations est Karim La Joie.

Ouédraogo Karim à l’état civil, et connu par le sobriquet de Karim La Joie, est l’humoriste qui a le vent en poupe notamment à Bobo-Dioulasso, sa ville natale. Depuis tout petit, l’humour lui faisait des yeux sans vraisemblablement réussir à le séduire.

Fraichement bachelier, il est orienté en filière d’anthropologie à l’université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Esprit Facétieux, il ne manquait jamais l’occasion d’animer les petits grins de thé avec ses camarades, grâce à son humour débordant. Mais faire de l’humour un métier et s’imposer dans le paysage humoristique, il a dû se battre bec et ongles.

« Sinon le début n’était pas facile. Il y a eu beaucoup qui ont dit bon, il faut chercher un bon boulot pour faire parce que ça ce n’est pas un travail et on ne voit pas le résultat. Moi je pense que c’est à toi de savoir t’y prendre, parce que toi seul tu vois où tu vises ; voilà, donc du coup, il y a eu assez de boycotts mais je pense que c’est de rester positif », a-t-il dévoilé.

« Son humour dépasse les frontières »

S’étant armé de courage dès le début, il enchaine des vidéos. Au fil du temps, il se fait connaitre dans la cité de Sya. Aujourd’hui, il est indéniable qu’il a trouvé sa voie. Son humour dépasse les frontières de sa ville natale et rayonne désormais bien au-delà du Burkina Faso.

Ce succès presque tombé du ciel, il le doit à ses sketchs intitulés « 2 semaines en France ». Cette comédie captivante suit les traces d’un jeune burkinabè après un bref séjour de deux semaines en France.

Depuis son retour, il affiche au quotidien un style qu’il assimile à l’élégance parisienne, arborant une veste, un pantalon jean et des mocassins, sans oublier l’accent français qui va avec. Le comble, il feint d’ignorer ses proches et connaissances. Tous les ingrédients sont réunis pour provoquer une hilarité contagieuse chez ses téléspectateurs.

« Honnêtement je ne m’attendais pas à ce grand succès »

Ses vidéos font l’unanimité et suscitent un engouement général. Désormais propulsé sous les feux des projecteurs, les célébrités, qu’il s’agisse de chanteurs ou d’acteurs, chacun s’arrache sa présence. Karim La joie est incontestablement celui qui trône sur le siège de l’humour, en ce moment. Ce succès, il le savoure comme la récompense bien méritée de son travail acharné et de sa persévérance sans faille.

« J’avais confiance en Dieu, parce que je me disais que le travail que je faisais depuis, les spectacles que j’ai eu à faire, l’audace que j’ai eu, qui était d’abord dans l’ombre, sera à la lumière un jour. Ça, j’avais mis en tête, et j’espérais, je travaillais. Mais, ce succès, il faut dire que ça me dépasse.

Honnêtement je ne m’attendais pas à ce grand succès, mais quand je pense qu’avec Dieu en une fraction de seconde tout peut changer, j’accepte. Sinon franchement, il faut dire que c’est étonnant, c’est vraiment étonnant. Ça m’a surpris en fait, mais quand j’analyse, finalement j’accepte parce que Dieu paye toujours », confie l’artiste.

Pourquoi le concept deux semaines en France ? Réponse de Karim La Joie dans la vidéo suivante 👇👇

Nonobstant ce succès, Karim La Joie n’est pas monté sur les grands chevaux. Fidèle à ses racines, il continue de collaborer avec des humoristes bobolais, Morè Gawa, Dolor 226, Beckham 1er et autres.

Cependant, il ne compte pas dormir sur ses lauriers. Il nourrit une panoplie d’ambitions, pour l’essor de l’humour burkinabè. « C’est de travailler à faire voir mes créations partout, et quand je passe qu’on dise lui là c’est Karim La Joie. Je pense que ça va aussi booster la scène humoristique », conclut le binguiste de 2 semaines… Vous le connaissez maintenant, lui !

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

