Prise en charge des blessés de guerre au Burkina Faso : L’association planète de l’amour social et humanitaire joue sa partition à travers un don de sang

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’association planète de l’amour social et humanitaire a mis à la disposition des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) plusieurs dizaines de poches de sang le samedi 7 septembre 2024 à Ouagadougou. L’objectif de ce don est de participer à l’effort de paix.

La suite après cette publicité

Dans son rôle social en tant qu’association à but non lucratif, l’association planète de l’amour social et humanitaire a procédé à un don de sang le samedi 7 septembre 2024. L’objectif de ce don est de mettre à la disposition des FDS et VDP du Burkina Faso du sang pour tout besoin, selon Ousmane Sandwidi, président de ladite association.

« Nous avons constaté que beaucoup de gens se mobilisent, dans plusieurs secteurs pour cet effort de paix au Burkina Faso. C’est notre façon de contribuer à cela. L’objectif de ce don, c’est de soutenir nos FDS et VDP qui sont au front. Ils ont souvent des blessés qui ont besoin de sang et c’est notre rôle aussi d’au moins garantir cette tâche. C’est vraiment pour soutenir nos forces de défense qui sont au front », a-t-il dit.

Ainsi donc c’est plusieurs dizaines de poches qui ont été mises à la disposition du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) qui à son tour va se charger de les transmettre au camp Sangoulé Lamizana de Ouagadougou. C’est également une façon pour cette association de motiver d’autres à emboîter ce pas. Car selon le président, ce geste est précieux lorsqu’on se trouve dans le besoin.

« Nous avons contacté le camp Sangoulé Lamizana qui a intervenu au niveau Centre National de Transfusion Sanguine. Donc ils sont venus ce matin, ils ont fait venir une équipe qui a récolté des poches. Ils iront conserver et après mettre à la disposition du camp Sangoulé. Ces poches c’est pour ceux qui sont blessés au front et qui ont urgemment besoin de sang. Petit à petit, avec les sensibilisations, nous espérons que beaucoup puissent faire de même » a souhaité le président.

L’association planète de l’amour social et humanitaire est une association à but non lucratif, apolitique et laïc née en 2018. Elle se donne pour objectif de s’attaquer aux problèmes sociaux et humanitaires du Burkina Faso. Outre cette activité, elle totalise plusieurs dons à son actif.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite