Projet « Fostering gender just recoveries » : Après 2 ans de mise en œuvre, des « motifs de satisfaction » notables

L’Alliance technique d’assistance au développement (ATAD), en partenariat avec Christian Aid, organise un atelier de capitalisation du projet « Fostering gender just recoveries » du 25 au 26 septembre 2024 à Ouagadougou. La cérémonie d’ouverture dudit atelier est intervenue ce mercredi 25 septembre 2024.

Après 2 ans de mise en œuvre du projet « Fostering gender just recoveries » ou « Favoriser un relèvement économique équitable du point de vue du Genre », l’heure est au bilan. Josephine Nandnaba, Senior program officer gender à Christian Aid, dit noter un changement dans l’environnement.

« Au bout de 2 ans de mise en œuvre, nous pouvons dire qu’il y a eu un changement dans l’environnement, parce que ce projet avait 3 composantes, l’apprentissage, la mobilisation et le plaidoyer », a-t-elle déclaré. A l’en croire, il y a des motifs de satisfaction. « Il y a des motifs de satisfaction. On note un engagement soutenu de la société civile à porter le plaidoyer », a-t-elle confié.

Elle a poursuivi en laissant entendre que les formations et renforcement de capacités en termes de macroéconomie équitable, de budgétisation sensible au genre, de plaidoyer, ont permis de rassembler la société civile avec le soutien des deux ministères en charge de la budgétisation sensible au Burkina Faso. « Cette mobilisation, c’est une belle expérience qu’on a eue avec la société civile au Burkina Faso », a-t-elle en somme dit.

De façon globale l’on note une dynamique d’intérêt commun et un engagement constant des parties prenantes du projet. Ce qui a facilité, à en croire Christian Aid et son partenaire de mise en œuvre l’Alliance technique d’assistance au développement (ATAD), la construction d’un plaidoyer ayant abouti à l’élaboration de deux lettres de plaidoyers en direction du ministère de l’économie et des finances ainsi qu’en direction de l’Assemblée législative de transition (ALT).

Le présent atelier, en plus de rendre compte aux parties prenantes des résultats du projet, il vise également à partager les expériences et les connaissances avec les parties prenantes, à en tirer les leçons et à formuler des recommandations.

Sakré Moussa Sawadogo, Directeur de la promotion du Genre au ministère de l’action humanitaire et de la solidarité nationale, a salué les actions de Christian Aid, qui visent un plaidoyer national pour l’amélioration de la budgétisation sensible au Genre dans notre pays.

« Je vous exhorte à tenir fermement le plaidoyer, qui à n’en point douter contribuera à l’amélioration de la condition de la femme et des couches vulnérables au Burkina Faso », a-t-il invité l’ensemble des participants avant d’ouvrir officiellement les travaux de l’atelier.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Encadré Le projet « Fostering gender just recoveries » vise à développer au sein de Christian Aïd un programme d’apprentissage transversal entre les pays abritant le même projet pour construire une compréhension partagée des politiques macroéconomiques, des approches Genre et féminisme en vue de développer les compétences et capacités à lever les barrières structurelles à la justice économique et du genre ; à mobiliser et renforcer les mouvements et organisations de la société civile à large basé dans le but de mieux les connecter et les aligner stratégiquement afin de plaider en faveur de l’élaboration de politiques macroéconomiques justes du point de vue du genre ; et à influencer les décideurs publics à adopter des politiques macroéconomiques justes du point de vue du genre, par le biais du plaidoyer politique, de la formation et de la recherche.

