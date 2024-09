Innovations technologiques au Burkina Faso : La SOGETEL célèbre sa triple certification

publicite

La Société Générale des Travaux de Construction Électrique (SOGETEL) a célébré sa triple certification le mardi 24 septembre 2024 à Ouagadougou. Cette reconnaissance témoigne de la qualité et le respect des normes de prestations à l’endroit de la clientèle de cette société dans le domaine de la construction électrique au Burkina Faso.

L’expertise de la Société Générale des Travaux de Construction Electrique (SOGETEL) porte désormais des codes de certification en matière de normes et qualité de l’APAVE, spécialisé dans la maîtrise des risques.

Il s’agit des codes ISO 9001 V 2015 portant sur le management de qualité, ISO 14001 V 2015portant sur le management environnemental et celui de 45001 V 2015 portant sur la santé et sécurité au travail. La société a célébré cet acquis ce mardi 24 septembre 2024 à Ouagadougou.

L’objectif était de célébrer, entre autres, cette reconnaissance de la part des organismes de certification ISO et renforcer les relations avec les parties prenantes, et les partenaires commerciaux. Egalement, il s’agissait de valoriser l’engagement de SOGETEL envers la qualité, la protection de l’environnement et la sécurité.

Selon Marcel Somé, représentant de l’APAVE, cette triple certification de la société SOGETEL, repose sur trois principaux aspects tels que la qualité, la maitrise de la sécurité au travail, et l’aspect environnemental. « Initialement vous avez la qualité des prestations, le respect des normes environnementales et l’entreprise qui maitrise la sécurité au travail. C’est tout ça qui explique cette double certification », a-t-il expliqué.

Cette certification a été accueillie avec joie et satisfaction par les premiers responsables de la société. Pour Gildas Oubda, directeur d’exploitation de SOGETEL, ce résultat est l’aboutissement des efforts de tous les acteurs. Il a précisé que le combat se poursuit pour la satisfaction de la clientèle.

« Cela représente plusieurs années de dur labeur, de combat pour arriver à la qualité, la sécurité et l’environnement. C’est aussi un défi pour nous parce que le plus important c’est comment rester au sommet. Donc la bataille se poursuit », a relevé Gildas Oubda.

La reconnaissance de la qualité de cette société ne saura être aboutit sans la confiance des clients d’où leur satisfaction à l’égard des services qui leurs ont été offerts. Fabien Ouédraogo, client de la maison n’a pas manqué de le souligner. « J’apprécie le fait que c’est une société qui a pris l’engagement de mettre le niveau des prestations en augmentant la qualité qu’elle fait. C’est ce qu’on veut de toute société », s’est-il exprimé.

La SOGETEL, est une entreprise certifiée ISO crée en 1973. Elle intervient dans le domaine des infrastructures électroniques au Burkina Faso. Elle dit placer l’excellence de la sécurité dans ces opérations et missions. Également, elle veut assurer des solutions innovantes et durables en matière d’infrastructures électriques au Burkina Faso et dans la sous-région.

