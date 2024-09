Koudougou : Les journalistes en conclave sur la budgétisation sensible au genre

publicite

L’ONG Christian Aid a initié une formation sur la thématique de la budgétisation sensible au genre au profit d’une trentaine de journalistes les 19, 20 et 21 septembre 2024 dans la cité du cavalier rouge à Koudougou. Durant les trois jours de la formation, les participants ont pu comprendre l’importance et le bien-fondé de la prise en compte du genre dans l’élaboration du budget.

Comprendre le concept genre et plus encore le concept de la budgétisation sensible au genre, c’est ce qui a valu la tenue de cette formation au profit des Hommes de médias afin de lever tout équivoque concernant cette thématique de la budgétisation sensible au genre.

Pour ce faire, plusieurs modules en lien avec les concepts de la budgétisation sensible au genre ont été traités. De la définition même du genre, en passant par le budget et la corrélation entre le genre et le budget, tout est passé au peigne fin par les communicants pour une meilleure compréhension des participants.

De prime abord, Daouda Ouédraogo en service au ministère du budget d’ailleurs communicant a fait savoir que la budgétisation sensible au genre est opérationnelle au Burkina Faso depuis 2019 et est conduite par les ministères en charge des finances et celui du budget. Il a poursuivi en définissant la budgétisation sensible au genre comme étant la prise en compte de la question de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans le budget.

« La budgétisation sensible au genre consiste à prioriser les dépenses qui ciblent les problématiques relatives au genre. C’est un outil de mise en œuvre et de suivi des engagements et des recommandations au niveau national et international. Il ne s’agit pas de développer un cycle budgétaire parallèle. Il s’agit davantage d’ajuster et d’utiliser les procédures budgétaires existantes et de les compléter avec des données et des outils de protection des droits de l’enfant », a-t-il développé.

Par ailleurs, Daouda Ouédraogo a souligné le bien-fondé de la formation qui, sans nul doute sera l’élément déclencheur afin que le plaidoyer pour la prise en compte du genre dans le budget aboutisse à des résultats probants.

A noter que la formation a été fortement saluée par les participants à l’image de Cyrille Zoma du journal l’Observateur Paalga qui a dit avoir beaucoup appris. Selon lui, les connaissances acquises permettront de faire fi des informations erronées concernant les concepts clés de la budgétisation sensible au genre.

« Pendant la formation on a bien spécifié. Si je prends l’exemple sur la budgétisation sensible au genre, il ne s’agit pas de faire un budget spécifique pour les femmes où de remettre le budget aux femmes pour qu’elles gèrent mais c’est d’intégrer l’approche genre, femme, homme, enfant, fille, garçon et les groupes sensibles dans l’élaboration du budget afin que sa mise en œuvre ne crée pas ces inégalités et si y a des inégalités qui existent, que sa mise en œuvre permette de corriger ces inégalités », a-t-il soutenu.

Aussi, il a indiqué que la formation apportera une plus-value dans le traitement des questions en lien avec la thématique abordée, pour cela, il a exprimé toute sa gratitude à l’endroit de la structure initiatrice de ladite formation.

A l’issue des trois jours de la formation, Léonce Sanou, chargé de plaidoyer à Christian Aid a notifié que les résultats obtenus vont contribuer à renforcer un plaidoyer en faveur des pouvoirs politiques dans le but d’améliorer l’application de la budgétisation sensible au genre au Burkina Faso.

« Il y a beaucoup de chose à améliorer c’est pour cela que l’ONG Christian Aid s’est lancée dans un plaidoyer politique pour pouvoir faire changer les choses dans le cadre de l’amélioration de la budgétisation sensible au genre », a-t-il souligné.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

