Vivre ensemble et cohésion sociale : Le gouvernement sollicite une grande implication de Sa Majesté UNTAANBA

Une délégation gouvernementale mandatée par le Chef de l’État et conduite par le ministre d’État, ministre de la Communication, des Arts et du Tourisme a rendu visite au 32e Roi du Gulmu, Sa Majesté UNTAANBA, le jeudi 03 octobre 2024 à Fada N’Gourma.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre d’État, a expliqué que cette visite est porteuse d’un message d’engagement donc d’implication de Sa Majesté afin de pouvoir vaincre l’hydre terroriste.

« C’est un message pour véritablement une implication plus grande de Sa Majesté. Et à travers lui, de l’ensemble des communautés de l’Est, derrière les forces de défense et de sécurité et les VDP, afin qu’elles (forces combattantes) puissent vaincre le plus rapidement possible le terrorisme et ramener la paix dans la région de l’Est et sur l’ensemble du territoire burkinabè », a-t-il indiqué.

Ainsi, le ministre reste convaincu qu’avec l’implication de sa Majesté et de tous les autres chefs et leaders, le Burkina Faso gagnera sa paix d’antan.

« La conviction est faite qu’avec l’engagement de sa majesté et de tous les autres chefs et leaders coutumiers du Burkina Faso autour de la transition, des forces de défense et de sécurité, la victoire est certaine et elle est proche afin que la paix et la sécurité reviennent partout au Burkina Faso », a précisé le porte-parole du gouvernement.

Pour sa part, Sa Majesté a salué cette initiative qui pour lui redore le blason de la chefferie coutumière dans la sphère politique. « Elle brise enfin l’idée que la chefferie coutumière était un simple faire valoir pour des courtisaneries politiques que l’on visite à la vas vite, au détour d’un meeting politique ou d’une activité délocalisée » a-t-il souligné dans son discours.

En réponse aux demandes de la délégation gouvernementale, sa Majesté UNTAANBA a lancé un appel à toutes les communautés du Gulmu et des autres communautés à se mobiliser dans l’unité pour soutenir l’action gouvernementale dans la reconquête du territoire national.

« Je lance un appel pressant à la population du Gulmu dans sa riche diversité culturelle et linguistique de se mobiliser comme un seul homme en synergie avec toutes les autres communautés de notre chère et unique patrie pour soutenir le gouvernement dans ses actions de reconquête du territoire national », a-t-il lancé.

En rappel, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne. Le gouvernement de par ces visites attend compter non seulement sur l’implication des chefs coutumiers dans la lutte contre le terrorisme mais aussi dans la sensibilisation de la jeunesse pour une participation citoyenne.

Amadou SOW (Correspondant)

Soumaïla MALO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

