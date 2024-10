Côte d’Ivoire : Dernier jour pour les étudiants occupant illégalement des chambres dans les cités universitaires pour vider les lieux

publicite

0 Partages Partager Twitter

En Côte d’Ivoire, le compte à rebours est presque à son terme pour les étudiants occupant illégalement des chambres dans les cités universitaires sommés de s’en aller au plus tard ce vendredi 04 octobre 2024. Le ministère ivoirien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a décidé d’opter pour la fermeté après l’assassinat, dernièrement, d’un étudiant opposé au secrétaire général actuel de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire, (FESCI). À la cité universitaire dite « La Cité Rouge » et sur le campus de Cocody, les étudiants sur le départ sont désemparés, n’ayant pour certains pas d’autres options.

La suite après cette publicité

« (…) Il est demandé aux personnes occupant les chambres des cités universitaires des différents CROU (ndlr: Centre Régional des Œuvres Universitaires) de façon illégale, de libérer lesdites chambres. Pour leur permettre d’emporter tous leurs effets personnels, sans précipitation, un délai de deux (2) jours supplémentaires leur est accordé pour libérer les chambres occupées sans autorisation des CROU », a indiqué le communiqué du ministère ivoirien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en date du jeudi 03 octobre 2024, qui ajoute qu’après cette opération de régularisation, un vaste programme d’admission et de réadmission en cité démarrera dans l’ensemble des CROU. Ainsi, de nouveaux critères d’accès aux chambres universitaires seront bientôt divulgués.

Les autorités ivoiriennes avaient initialement fait savoir que les étudiants concernés par cette mesure avaient jusqu’au jeudi 03 octobre à 12 heures pour libérer les chambres. Mais, il bénéficie d’un sursis jusqu’au vendredi 04 octobre 2024 pour, dit-on, leur permettre de retirer leurs effets personnels. Au campus de Cocody, sur la cité universitaire, l’heure est au déménagement. Les étudiants illégalement installés dans les chambres descendent leurs bagages et embarquent dans des taxis.

La mine abattue, Seka Solange, étudiante en Master 2 d’Espagnol, occupait une chambre sur ce campus grâce au concours de, selon elle, un de ses « vieux-pères » de la Fesci. Elle rappelle qu’elle lui versait une mensualité de 10.000 Fcfa après avoir versé une forte caution. « Je n’ai pas le choix, je vais déposer mes bagages chez une tante qui a accepté de m’héberger pendant un mois. C’est mieux que rien !», reconnaît-elle.

Quant à Gueu Fulgence, le regard perdu, dit attendre sous un arbuste un ami qui devrait le recevoir le temps de ce flottement. La raison : « Ici à Abidjan, je n’ai pas de parents. Si je suis ici, c’est du fait des études après mon orientation en faculté de Sciences Economiques après le BAC », nous explique-t-il.

Tout comme les autres étudiants déguerpis, Fulgence estime que l’ultimatum du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est court au point où ils sont désormais livrés à eux-mêmes. Pour lui, il faudrait s’attendre dans les jours à venir à voir croître le nombre d’étudiants dormant dans les amphithéâtres comme cela est déjà courant.

En effet, dès le samedi 05 octobre 2024 à 06 heures 00, les agents des CROU appuyés des forces de l’ordre, veilleront à l’application effective de cette décision dans les différentes cités universitaires et procéderont au besoin à des expulsions manu militari.

Cité Universitaire – l’Université de Cocody, Abidjan (Camille Millerand)

Cette décision d’expulsion intervient après l’arrestation de six responsables de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), dont son Secrétaire général, Sié Kambou, dans le cadre d’une enquête sur le meurtre d’un autre étudiant.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite