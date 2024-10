Respect de la commande publique dans le domaine de l’artisanat : La Chambre des métiers du Burkina Faso en mode veille

publicite

La Chambre des métiers de l’artisanat du Burkina Faso (CMA-BF) a entrepris une visite terrain auprès de ses membres le samedi 5 octobre 2024 à Ouagadougou. L’objectif était de s’imprégner de l’état d’avancement des marchés qui leur ont été confiés.

Depuis 2021, un contrat lie le gouvernement et la Chambre des métiers de l’artisanat du Burkina Faso (CMA-BF). Germaine Compaoré, présidente nationale de la CMA-BF a expliqué que ce contrat dénommé l’accord cadre stipule que les marchés publics en lien avec l’artisanat sont confiés à la chambre des métiers de l’artisanat. C’est dans ce contexte qu’une délégation de la CMA-BF a entrepris une visite terrain pour non seulement constater l’état d’avancement des commandes mais aussi encouragé les artisans.

Ainsi, de l’atelier de coupe couture Artens sis au quartier Patte d’oie, en passant par celui UNISTAR sis à bonheur ville spécialisé dans la confection de fauteuils, de l’atelier de menuiserie bois métallique à Karpala et de l’atelier de ACM a Toyibin, l’équipe de la CMA-BF a pu constater l’état d’avancement des commandes et les difficultés que les prestataires rencontrent.

« Nous avons constaté que dans chaque atelier, chacun met le sien pour donner des produits de qualité et aussi dans le respect des délais. Ce que j’ai constaté ce matin ça me donne réellement satisfaction », a apprécié Germaine Compaoré à l’issue des visites.

Du reste, elle a lancé un appel à l’ensemble des bénéficiaires et des futurs bénéficiaires des marchés de l’accord cadre de redoubler d’efforts pour concevoir des produits de qualité. « Si le client est satisfait de ses produits dans les délais, prochainement ils vont inciter les autres à venir vers nous.

En ce sens je lance un appel à l’ensemble des artisans qu’ils soient bénéficiaires cette fois ci où bien qu’ils seront bénéficiaires dans les autres marchés qu’ils se donnent le devoir d’honorer en respectant les caractéristiques techniques, en respectant la qualité et surtout en respectant les délais », a lancé Germaine Compaoré.

Au-delà du caractère de la visite, ce sont des artisans à l’image de Emmanuel Yaméogo de l’atelier ACM qui sont bien reconnaissant et heureux du passage de leur maison mère. « Nous sommes vraiment émus et très content de les recevoir. Savoir qu’ils sont derrière nous encourage vraiment. Les difficultés ça ne manquent pas mais on arrive à surmonter qu’à même », s’est-il exprimé.

Même appréciation pour Claire Compaoré gérante de l’entreprise menuiserie bois et métallique (MBM) SARL. Aussi, elle a rassuré que la commande est prête à son niveau. « On a compris que nous sommes pris en compte par la chambre. Ça nous encourage à aller vraiment de l’avant parce que nous avons une structure au-devant de nous et qui essaie de nous tirer vers le haut. C’est pour ça que cette visite ne fait que nous honorer », a-t-elle indiqué.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

