Ouagadougou : 143 élèves orphelins et déplacés internes bénéficient de kits scolaires

L’association « Woum taab nooma pour le développement de la femme » a offert des kits scolaires au profit de 143 élèves orphelins et déplacés internes le 6 octobre 2024 à Ouagadougou.

Comme chaque année, l’association « Woum taab nooma pour le développement de la femme » a offert des kits scolaires à 143 élèves déplacés internes, orphelins et vulnérables de l’arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Cette initiative est à sa 5e édition et vise à soutenir les efforts du gouvernement dans la scolarisation des enfants défavorisés.

Selon Rosalie Maïga/Tondé, présidente de l’association, cette initiative vise à accompagner le gouvernement dans l’effort pour la couverture du taux de scolarisation des enfants au Burkina Faso.

« On l’a initié dans le but d’accompagner le programme du gouvernement mais aussi soulager les parents. Mais aussi aider les orphelins, les enfants défavorisés ainsi que des déplacés internes. On a touché 143 enfants aujourd’hui et la collecte se poursuit, parce que nous avons une vingtaine d’enfants sur la liste d’attente. Nous invitons les parents à veiller à ce que les élèves utilisent bien ces kids », a-t-elle expliqué.

Ces kits sont composés, des sacs, des cahiers et bien d’autres gadgets et a concernés les écoliers du primaire et du secondaire notamment de CP1 à la 3e. Pour les élèves bénéficiaires, c’est un sentiment de joie qui les animes et promettent travailler pour satisfaire les donateurs. « Je suis heureux d’avoir reçu ces kits et je promets de travailler pour répondre à la satisfaction de l’association », a exprimé Wend-Kouni Germain Compaoré, élève en classe de 5e.

Sibiri Ouédraogo, parrain de la cérémonie, a tenu à saluer l’initiative de l’association et invite les élèves au bon usage des Kits.

En rappel, l’association « Woum taab nooma pour le développement de la femme a été créée en 2015. Elle œuvre pour l’autonomisation financière des femmes.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

