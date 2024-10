Science et technologie : La 5ème édition du SIST lancée à Bobo-Dioulasso

Le Centre national de recherche scientifique et technologique (CNRST) et l’Université Nazi BONI (UNB) ont ouvert les portes de la 5ème édition du Symposium international sur la science et la technologie (SIST), le lundi 7 octobre 2024, à Bobo-Dioulasso.

Le CNRST et l’UNB ont organisé la 5ème édition du SIST en collaboration avec le Programme de résilience du système alimentaire (PRSA). Cet événement phare, qui se déroule du 7 au 11 octobre, se penche sur le thème « Contribution de la recherche scientifique à la résilience des populations dans un contexte de crises multidimensionnelles ».

Selon le président de l’UNB, Pr Hassan Bismarck Nacro, ce symposium est d’une importance très capitale pour la communauté scientifique et pour le développement durable.

« Ce symposium représente une plateforme essentielle pour le partage des connaissances. C’est une rencontre du donner et du recevoir. Nous avons une opportunité de présenter nos travaux de recherche et de les soumettre à une communauté scientifique plus large », a-t-il déclaré.

Plusieurs communications

Il a affirmé qu’il y aura plusieurs communications tout au long de ce symposium notamment des tables rondes, et des échanges directs entre les différents acteurs.

Les participants sont, entre autres, les chercheurs et enseignants chercheurs, les étudiants doctorants et en année de Licence, les élèves et les industriels. « Les chercheurs ne s’enfermeront pas entre eux pour discuter. Il y aura une réelle ouverture à tous les acteurs », a précisé Pr Hassan Bismarck Nacro.

La recherche au cœur des stratégies

Pour le délégué général du CNRST, Pr Emmanuel Nanema, le Symposium international sur la science et la technologie (SIST) est un cadre dans lequel, les étudiants peuvent venir s’imprégner de l’état d’avancement des travaux de recherche dans les différents universités et centres de recherche.

« Nous avons pu mettre au point un certain nombre de produits, de technologies, de process, qui apportent des solutions aux problèmes actuels. Il y a par exemple des solutions qui concernent les crises environnementales, alimentaires et nutritionnelles.

Nous ne voulons pas juste faire de la recherche, mais chercher des solutions aux problèmes de nos pays », a-t-il souligné. Il a également rappelé que la recherche doit être au cœur des stratégies visant à surmonter les défis actuels, qu’ils soient environnementaux, économiques ou sociaux.

Le ministre a salué l’initiative

Présent à cette cérémonie, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a salué l’initiative du symposium. Pour lui, la recherche est un pilier fondamental pour le progrès de notre société.

Il a affirmé que ce symposium a un double intérêt. « Ce cadre permet en un premier temps de faire la promotion du chercheur et de l’enseignant-chercheur. Dans un second temps, les résultats de ces recherches pourront être utilisés pour trouver des solutions aux différents maux de la société. Une fois que ces résultats sont validés, ils doivent être renvoyés pour être transcrits en langage facile pour une meilleure compréhension et une bonne appropriation », a-t-il déclaré.

Le ministre a rappelé qu’en période de crise, il est crucial de mobiliser toute la communauté scientifique afin de trouver des solutions adaptées. Ce symposium est un cadre d’échanges constructifs, a-t-il indiqué. Il dit être convaincu que les travaux qui seront menés tout au long de cette rencontre, auront un impact significatif pour la résilience des populations.

Plusieurs activités au programme

En rappel, le symposium comprend des ateliers, des conférences et des discussions thématiques, réunissant des experts venant de divers horizons. Les participants auront l’opportunité de présenter leurs recherches et de discuter des meilleures pratiques en matière de résilience face aux crises.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

