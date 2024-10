Burkina Faso : Le consortium CESAO-AI et Afrique Verte Burkina plaident pour la mise en œuvre des CDN et des énergies renouvelables

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet dénommé « appui à la promotion de la CDN au Burkina Faso », le consortium « CESAO-AI et Afrique Verte Burkina » a élaboré un document de plaidoyer sur les énergies renouvelables et la mise en œuvre de la CDN du Burkina Faso. La présentation desdites note et la mise en œuvre de la CDN du Burkina Faso a eu lieu le jeudi 10 octobre 2024 à Ouagadougou.

La Coalition pour le suivi des engagements du Burkina Faso en matière de climat et du développement durable (coalition CDN) est née le 21 mars 2024 de la volonté de 14 organisations et regroupements d’organisations de la société civile burkinabè.

Selon Abdoulaye Karama membre du spong, sa mission est de fédérer les énergies de ses membres en vue de promouvoir, suivre et analyser les politiques publiques et les engagements nationaux, régionaux et internationaux du Burkina Faso dans le domaine de l’environnement, des changements climatiques, du développement durable, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

En outre, il a indiqué que pour atteindre les missions qui sont assignées à cette coalition, une stratégie de plaidoyer sur les énergies renouvelables et la mise en œuvre de la CDN du Burkina Faso accompagnée de trois notes de plaidoyer qui sont basées sur trois thématiques ont été élaborées.

Il a expliqué qu’il s’agit d’une part de la note de plaidoyer pour le respect des délais de paiement des cotisations au titre des conventions en matière d’environnement et de la périodicité de soumission des rapports sur le climat.

D’autre part de la note de plaidoyer pour l’amélioration de l’accessibilité des collectivités aux énergies renouvelables et de la note de plaidoyer pour l’accélération de la révision et enfin la mise en œuvre de la loi n⁰ 017-2014/AN du 20 mai 2014 portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables.

« A travers ces notes de plaidoyer, mais plus largement l’ensemble des actions menées et en cours, la Coalition CDN, souhaite inciter les décideurs politiques au respect des délais de soumission des rapports sur le climat et des échéances de paiement des cotisations au titre des conventions en matière d’environnement; inciter les collectivités territoriales à inscrire les énergies renouvelables parmi les priorités de leur Plan Local de Développement et obtenir l’application effective de la nouvelle règlementation qui sera issue de la relecture de la loi N°017-2014/AN portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables pour que le Burkina Faso puisse relever efficacement les défis liés aux énergies renouvelables et à la mise en œuvre de la CDN à l’horizon 2030 », a-t-il détaillé.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

