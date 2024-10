Burkina Faso : African Initiative offre des kits scolaires dont 1.000 cahiers à l’effigie du Capitaine Ibrahim Traoré et de Vladimir Poutine

publicite

L’Association russo-burkinabè « African Initiative » a offert des kits scolaires aux élèves de l’école Malgab Zanga ‘’A’’ et ‘’B’’ de la Circonscription d’éducation de base (CEB) Ouaga 6, le lundi 14 octobre 2024. 1000 cahiers ont été gracieusement offerts aux élèves de l’école.

Les élèves de l’école Malgab Zanga ‘’A’’ et ‘’B’’ de l’arrondissement 6 de Ouagadougou ont assisté à une montée de couleurs différente des autres le lundi 14 octobre 2024. Ils ont reçu des kits scolaires après la traditionnelle montée des couleurs. « Nous sommes à l’école Malgab Zanga ce matin pour faire un don de kits scolaires afin d’aider les élèves à effectuer leur rentrée dans la sérénité », a expliqué Ayo Soumaïla Azenwo, président de l’association russo-burkinabè « African Initiative ».

Ces kits scolaires sont composés d’ardoises géantes, de boites de craie, de bloc-notes, de ballons et de cahiers imprimés à l’effigie des Présidents Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine. « Nous n’allons plus laisser quelqu’un d’autre conter notre histoire à nos enfants. À travers ces photos d’Ibrahim Traoré et de Vladimir Poutine, nous voulons que les enfants retiennent que c’est le 14 octobre, date symbolique, que les relations diplomatiques entre les deux pays ont été renouées », a indiqué Ayo Soumaïla.

Les kits scolaires ont été remis au pied du drapeau en présence des élèves et des responsables de l’école. Ils ont tous salué le geste d’ « African Initiative ». « Ce don va permettre aux élèves de bien effectuer leur rentrée pédagogique.

C’est un don très important et salutaire aussi bien pour les élèves que pour les parents. Ça donne aussi de l’énergie pour les enseignants de savoir qu’ils ont un partenaire sûr et dynamique pour les accompagner dans leur entreprise pédagogique », a affirmé l’inspecteur Adama Ilboudo de la circonscription de base Ouaga 6.

Chaque élève va repartir chez lui avec au moins un cahier, s’est réjouie Fatimata Karambiri, directrice de l’école Malgab Zanga ‘’A’’. « Ce don va nous soulager et soulager les apprenants. Ça va également renforcer la solidarité entre les deux peuples. Nous sommes très contents, et même honorés », a précisé la directrice.

D’autres séries de dons de kits scolaires sont prévues par l’association russo-burkinabè au cours du mois d’octobre. À la fin de cette opération, plus de 10.000 cahiers et d’autres kits vont être distribués à des écoles du Burkina Faso.

