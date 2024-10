1ère édition de la SENACO : Une semaine d’activités pour valoriser le secteur de la couture

publicite

L’Union nationale des couturières du Faso (UNCF), en collaboration avec plusieurs associations de couturiers et centres de formation en couture ainsi que des grands noms de la couture du Burkina Faso, organise la 1re édition de la Semaine nationale de la couture (SENACO) du 14 octobre au 20 octobre 2024. Ce lundi 14 octobre 2024, à Ouagadougou, il est intervenu la cérémonie officielle d’ouverture de ladite semaine.

C’est par la signature de conventions avec des responsables de centres de formation, des responsables d’ateliers que la 1re édition de la Semaine nationale de la couture (SENACO), prévue se tenir sur 7 jours, a officiellement ouvert ses portes ce 14 octobre 2024.

Dr Wendbe Aristide Razak Sawadogo, président de la Fondation Faso persévérance, partenaire officiel de la SENACO, a dit toute sa joie de lancer la première activité de la SENACO.

La signature de conventions des responsables de centres de formation, des responsables d’ateliers avec la SENACO, a-t-il fait comprendre, vise à intégrer les Personnes déplacées internes (PDI), les Forces de défense et de sécurité (FDS) handicapées, les femmes des FDS et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les personnes vulnérables dans lesdites structures d’apprentissage.

« Actuellement nous sommes en guerre. Ça va prendre fin. Mais pendant que les FDS sont sur le terrain, ensemble ici, on s’est dit qu’il faut qu’on s’engage de sorte à absorber le chômage, parce que c’est l’extrême précarité qui alimente le terrorisme.

En prenant l’engagement aujourd’hui de recevoir les personnes vulnérables dans les ateliers, dans les centres de formation, cela résorbe le chômage et contribue dans la lutte contre le terrorisme », a expliqué Dr Sawadogo.

Au nom de la présidente de l’Union nationale des couturières du Faso (UNCF), initiatrice de l’événement, Djamila Sawadogo a fait savoir que l’objectif de la SENACO est de réunir les acteurs de la mode ainsi que les partenaires associés pour stimuler la collaboration, encourager l’innovation et renforcer la résilience afin de trouver des solutions durables qui valorisent le secteur, notamment dans le contexte de guerre avec une projection dans l’économie de paix.

Activités au programme de la SENACO 2024

Après le lancement officiel de la SENACO, il est prévu le mardi 15 octobre 2024 le lancement de l’intégration des personnes vulnérables et/ou PDI dans un atelier de couture choisi par l’UNCF, a informé Mme Sawadogo. Le jour suivant, a-t-elle poursuivi, il s’agira de procéder au lancement de l’intégration des personnes vulnérables et/ou PDI dans un centre de formation des sœurs religieuses (membres du comité d’organisation de la SENACO).

La journée du jeudi 17 octobre 2024 sera consacrée à la journée des panels et formations à la salle des fêtes de Ouaga 2000. Plusieurs thèmes y seront discutés. « Le premier, sur la spécialisation, sera animé par le styliste François 1er. Le second thème portera sur la production à la chaîne. Le troisième thème, relatif à la gestion du portefeuille client et du marketing. Le Thème 4 portera sur comment bénéficier de financement bancaire.

Le vendredi 18 octobre 2024 marquera l’ouverture du showroom… où les couturiers pourront acquérir à crédit des machines de coutures selon certaines modalités. Après quoi interviendra la cérémonie de clôture de la SENACO », a-t-elle décliné le reste des activités au programme de la SENACO.

La biennale de la couture du Burkina Faso encore dénommée la Semaine nationale de la couture (SENACO) se tient autour du thème « la couture, un maillon fort de la résilience au Burkina Faso ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

