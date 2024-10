Communiqué : Plus de 100 jeunes au décrochent brillamment leurs certificats en entrepreneuriat au Burkina

publicite

Plus de 100 jeunes au Burkina viennent de décrocher brillamment leurs certificats en entrepreneuriat, signés conjointement par le Directeur de la technologie et de l’innovation puis le Directeur des ressources humaines en charge de la recherche et du développement de Nestlé au niveau mondial.

C’était lors de la première cérémonie de graduation le jeudi 10 octobre, où une bonne partie des heureux récipiendaires a passé un après-midi avec la direction de Nestlé Burkina Faso et des membres du staff en charge des opérations dans le pays.

Ces jeunes qui ont été célébrés se lancent dans le monde de l’entrepreneuriat. Pour cela, ils ont tous rejoint le programme YEP (Youth Entrepreneurship Platform), soit par le biais d’une campagne digitale menée par Nestlé Burkina sur les réseaux sociaux, soit à travers « Pépites d’entreprises », une télé-réalité locale mettant en compétition des jeunes entrepreneurs.

YEP est une plateforme digitale d’acquisition de connaissances en entrepreneuriat, conçue par le groupe Nestlé. Elle permet aux jeunes du monde entier de rejoindre une communauté pour se former, participer à des défis ou des conférences avec des experts.

Tout jeune désireux de rejoindre cette communauté YEP peut créer gratuitement un compte YEP et activer son nouveau profil sur https://nestleyouthentrepreneurship.com/.

Les heureux récipiendaires lors de cette cérémonie de remise de certificats ont suivi divers cours tels que « Génération d’Idées », « Comment apprendre à trouver des solutions’’ ou ‘’Manager avec succès son business ». À la fin de chaque module, ils ont dû passer un test.

» En termes d’acquisition de connaissances, c’est un très bon départ pour nous qui souhaitons nous lancer dans l’univers entrepreneurial. Je suis heureuse de décrocher ce certificat. Je remercie Nestlé pour cette opportunité qui nous est offerte gratuitement. En plus, j’ai pu découvrir qu’il y avait une diversité d’événements et d’activités qui peuvent également être bénéfiques sur cette YEP », a déclaré la représentante des bénéficiaires.

Pour Monsieur Sidiki Diawara, Directeur Général de Nestlé Burkina Faso, l’une des meilleures façons de soutenir les jeunes c’est de renforcer leurs compétences. « C’est le meilleur investissement pour ces jeunes dynamiques qui ont décidé de prendre leur destin en main. Nous croyons au potentiel de cette jeunesse. Nous sommes heureux d’offrir cette opportunité unique de développement des compétences. »

La plateforme YEP reste ouverte aux jeunes du pays, mais aussi à ceux du Mali, du Niger, du Togo et du Bénin. Plusieurs d’entre eux ont rejoint la communauté et ont pu repartir avec leurs certificats. Ceux qui le souhaitent peuvent dès à présent rejoindre gratuitement la communauté YEP.

Que ce soit pour obtenir des conseils sur une idée de projet ou pour se poser des questions sur les prochaines étapes de leur parcours entrepreneurial, YEP est là pour les soutenir.

YEP fait partie intégrante de l’initiative mondiale dénommée « Nestlé Needs Youth », dont l’objectif est d’offrir des opportunités économiques à plus de 10 millions de jeunes. À travers cet engagement, Nestlé Burkina offre régulièrement des sessions de formation et de coaching aux jeunes.

À propos de Nestlé au Burkina Faso : Nestlé croit en la force d’une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous aujourd’hui, ainsi que celle des générations futures. Nestlé Burkina Faso est une filiale de Nestlé. Présents au Burkina Faso depuis 2009, Notre société contribue à créer de la valeur pour les consommateurs et les communautés.

