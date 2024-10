Burkina Faso : Les utilisateurs de Sank Money peuvent désormais se ravitailler en carburant dans les stations Access Oil

publicite

Sank Money et Access Oil ont signé, ce lundi 14 octobre 2024, à Ouagadougou, un partenariat qui permet aux utilisateurs de la plateforme burkinabè de transfert d’argent et d’achat en ligne de pouvoir se procurer du carburant en toute sécurité dans les stations Access Oil partout au Burkina Faso.

Les utilisateurs de Sank Money peuvent désormais se ravitailler en carburant partout dans les stations Access Oil. Les deux structures ont signé un partenariat pour faciliter la tâche à leurs clients partout où ils se trouvent à travers le territoire national.

Squall Ouédraogo, vice-président de Access Oil a affirmé que Sank Money et Access Oil sont deux sociétés burkinabè avec une même vision et qui ont décidé de cheminer ensemble pour le bien des Burkinabè.

« Et ce voyage (parlant du partenariat, ndlr) c’est vraiment pour le bien des Burkinabè qui leur permettra désormais d’avoir accès facile au carburant en utilisant leurs comptes Sank Money qui, aujourd’hui, je pense que la majeure partie des Burkinabè commencent à s’inscrire sur cette plateforme qui facilite les paiements et sécurise les paiements », a-t-il fait éloge de Sank Money.

Ce partenariat entre ces deux entreprises portées par des Burkinabè, selon Sada Zougmoré, administrateur de Sank Money vise à bâtir un Burkina Faso émergent et résilient. «On est des Burkinabè, on doit pouvoir travailler ensemble pour le bien de nos populations. Sank Money et Access Oil c’est un mariage qui est scellé pour l’avenir », a-t-il laissé entendre.

Sada Zougmoré a précisé que l’application Sank Money permet à ses utilisateurs d’avoir deux comptes : Un principal destiné à des opérations telles que des retraits et transactions et un autre compte dédié à l’achat du carburant.

«C’est facile. On peut utiliser l’application avec le portable smartphone ou avec le portable simple en composant *3518# Ok et vous suivez la procédure pour pouvoir payer le carburant», a-t-il détaillé.

Par ailleurs, il l’administrateur de Sank Money a conclu son propos en soulignant que la signature de ce partenariat entre ces deux entreprises témoigne que des Burkinabè peuvent se mettre ensemble pour travailler pour le bonheur de leurs compatriotes.

Willy SAGBE

Soumaïla MALO (Stagiaire)

Burkina 24

