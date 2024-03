Une délégation de Sank Money chez le Mogho Naaba

publicite

Une délégation de Sank Money conduite par son directeur général, Sada Zougmoré, est allée rendre une visite de courtoisie à sa majesté le Mogho Naaba, ce samedi 9 mars 2024, à Ouagadougou.

La hache de la guerre étant enterrée, les actuels responsables de Sank Money et le co-fondateur de la plateforme, Dramane Kiendrebeogo, sont allés présentés leurs civilités au Mogho Naba. Également, cette visite a été une occasion pour eux de solliciter des bénédictions du leader coutumier pour une suite heureuse de Sank Money.

Au sortir de cette entrevue avec sa majesté, le Mogho Naaba, Dramane Kiendrebeogo, co-fondateur de Sank Business désormais Sank Money a confié que leur visite avait pour objectif non seulement de venir demander les bénédictions du Mogho Naaba mais aussi de montrer aux Burkinabè que le conflit qui les divisait au sein de Sank Money est désormais derrière eux.

«Sank Money c’est pour tous les Burkinabè et dépasse même déjà que ce soit la personne de Nanema ou la personne de Jules Kadher Kaboré. Il faut noter que les intérêts de la nation doivent être plus privilégiés. C’est pour cela, nous sommes venus chez sa majesté dans l’optique de prouver encore notre patriotisme et notre entente dans l’élan de cette entreprise », a-t-il rapporté.

À la question de savoir, si le Mogho Naaba s’était impliqué pour trouver une entente entre la partie Nanema et celle de Kaboré, Dramane Kiendrebeogo, a répondu que la solution a été trouvée en interne. « Personne ne s’est impliquée. Vous savez pour mieux faire, il faut souvent discuter et avoir des points communs. La bagarre que vous avez vue, ce n’est pas une bagarre en tant que telle, ce sont des incompréhensions qui arrivent », a-t-il ajouté.

Pour le directeur général de Sank Money, il s’agissait d’une visite de courtoisie auprès de sa majesté, le Mogho Naaba afin de demander ses bénédictions pour une bonne marche de leurs activités.

«Le chef nous a prodigué d’énormes bénédictions et nous a demandé de nous mettre au travail, le pays en a besoin », a-t-il laissé entendre.

