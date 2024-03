E-events, la plateforme de billetterie en ligne et de gestion d’évènements Made in Burkina Faso

Dans le souci de fluidifier l’évènementiel au Burkina Faso, une plateforme a vu le jour : « E-events ». E-events est une application mobile qui ambitionne moderniser l’industrie culturelle Burkinabè. Conçue par Ulrich Traoré, un jeune Burkinabè très passionné du clavier, E-events est une plateforme de billetterie en ligne et de gestion d’évènements. A travers cette application, les utilisateurs peuvent obtenir le ticket d’un évènement en un clic, sans se déplacer. Depuis sa création en 2023, « E-events » écrit son petit bonhomme de chemin et se fait adopter peu à peu par les Burkinabè. Allons à la découverte de cette application dans les lignes qui suivent…

Plus de long rang à faire pour se procurer un billet de concert, un ticket d’évènement. Avec l’essor que connait le numérique, le quotidien des populations devient beaucoup plus fluide. Plus de tracasserie à faire sur bon nombre de domaines, car la technologie pense et agit pour la plupart. Désormais, cette révolution dépose ses valises dans l’évènementiel.

Lancée en août 2023, « E-events » répond à un besoin de digitalisation du secteur événementiel au Burkina Faso. L’application permet aux organisateurs d’événements de vendre des billets en ligne, de gérer les inscriptions et les réservations, et de communiquer avec les participants.

« L’application E-events a pour origine le désir d’automatiser les process pour la vente et l’achat des tickets et faciliter la vie aux festivaliers. Avec une telle application, les festivaliers n’ont plus besoin de se déplacer pour acquérir les tickets des évènements.

Ces derniers seront informés en temps réel par rapport à tout changement concernant l’évènement ou pour avoir des informations relatives à ce dernier », a déclaré Ulrich Traoré, promoteur de l’application E-events.

« Une application intuitive et accessible à tous »

Cette plateforme « E-events » est née suite aux manquements constatés dans les organisations des évènements. Comment acquérir son ticket de concert ? Où prendre son ticket ? Sont entre autres les interrogations qui sont désormais des vieux souvenirs. En un clic, vous vous procurez votre ticket sans pour autant se déplacer.

L’application web « E-events » est disponible sur Play Store et App Store et est gratuite pour les utilisateurs. Le paiement des billets se fait directement via les compagnies de téléphonie mobile. « Les payements se font directement dans l’application à travers Orange Money. Nous avons un partenariat avec Orange et nous travaillons à voir d’autres moyens de payement comme Moov money, Coris money, etc. », note Ulrich Traoré.

Telle une révolution, cette plateforme vient avec un bagage d’innovations. Déjà elle se distingue par son interface intuitive et son design moderne. Elle offre en ce sens plusieurs fonctionnalités utiles, qui fluidifient l’accès aux évènements.

« La particularité de ce logiciel, c’est d’abord l’expérience utilisateur que nous offrons. En termes de UI design, les utilisateurs seront très contents du rendu visuel. Nous offrons quelques optionalités en plus comme le fait de pouvoir avoir accès à la localisation de l’évènement sur la plateforme, pouvoir voir toutes les informations nécessaires par rapport à l’évènement », a ajouté Ulrich Traoré.

« Lutter contre la fraude et garantir la transparence »

Quant à sa sécurité, Ulrich Traoré renseigne que « E-events » s’engage à garantir la sécurité et la transparence des transactions. L’application utilise un système de vérification des billets via une application dédiée, limitant ainsi les risques de fraude. De plus, la fonctionnalité de vote en ligne, également sécurisée, permet aux organisateurs de garantir l’équité du processus.

« Le jour de l’évènement, le festivalier se présente avec son ticket. Après scan, si le ticket est validé, il est automatiquement désactivé. Si vous partagez votre ticket avec quelqu’un, c’est la première personne à se présenter qui pourra rentrer. Cela permet d’éviter toute histoire de fraude. Parlant des votes, les organisateurs et les candidats ont la possibilité de voir en temps réel l’évolution des votes. Ce qui permet d’éviter toute histoire de fraude par rapport aux votes », a expliqué Ulrich Traoré.

E-events est une application web prometteuse qui a le potentiel de révolutionner la billetterie et l’événementiel au Burkina Faso. Son approche innovante et sa volonté de s’adapter aux besoins du marché local en font un acteur incontournable de l’événementiel de demain.

Gédéon SANGO (stagiaire)

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

