Sank Money : La hache de guerre enterrée !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Fin de la guéguerre au sein de Sank Money ! Une « entente fraternelle » a été trouvée entre les deux principaux actionnaires Boureima Nanema et Jules Kadher Kaboré. Les deux parties étaient face à la presse dans la matinée de ce mercredi 6 mars 2024, à Ouagadougou. Elles ont noté la fin de la crise qui a secoué cette entreprise depuis plus d’un an.

La suite après cette publicité

« On a décidé de s’entendre parce que nous sommes tous des jeunes burkinabè, nous devons être des exemples pour des générations futures (…). Nous nous sommes dit que Sank c’est pour la jeunesse burkinabè. Si nous ne nous entendons pas, les générations futures ne s’entendront pas également. Parce qu’aujourd’hui, il y a des jeunes qui ont peur de se lancer dans l’entrepreneuriat, parce qu’ils se disent que ceux qui en ont un peu mangent les plus petits.

Mais il faut comprendre que tout n’est pas négatif, dans une famille, il y a toujours des querelles mais à la fin, on trouve des solutions adéquates et on essaye d’ouvrir d’autres portes et changer des choses. Seuls les inconscients se bagarrent pour l’éternité.

Dans le monde des affaires, c’est la guerre mais on trouve toujours des solutions. Nous avons fini par trouver une solution et le 1er mars 2024, on a signé un accord et on a décidé de libérer toutes les parts à M. Boureima Namena qui va prendre le volant de Sank », a déclaré Dramane Kiendrebeogo, co-fondateur de Sank Business, aujourd’hui Sank Money.

Par ailleurs, il a appelé la population burkinabè à continuer d’utiliser Sank Money. « Si 90% des Burkinabè utilisent Sank, je pense que nous allons encore préparer d’autres solutions adéquates pour solutionner les problèmes du Burkina Faso », a-t-il invité.

Pour sa part, Sada Zougmoré, directeur général Sank Money, a laissé entendre que c’est la fin de la guerre. « Il n’y a plus d’incompréhension entre les deux (Boureima Nanema et Jules Kadher Kaboré) », a-t-il soutenu. Il a ajouté que Sank Money appartient désormais aux Burkinabè qui ont très vite adopté la plateforme de transfert d’argent, qui porte le nom du père de la révolution burkinabè.

« Rien qu’en septembre (2023) qu’on vient de relancer vraiment les choses, aujourd’hui, nous avons plus de 600 mille utilisateurs, nous avons plus de 5000 agents qui font du mobile money Sank. Et très bientôt, nous allons intégrer des paiements de la SONABEL, de l’ONEA », a-t-il annoncé. En rappel, les 100% des parts de l’entreprise reviennent à Boureima Nanema après cette entente entre les deux parties.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite