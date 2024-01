Transfert d’argent : Sank Money ouvre Sank Suite, une extension au profit d’un de ses meilleurs dealers

publicite

Sank Money a procédé à l’ouverture d’une extension appelée Sank Suite qui est une agence au profit d’un de ses meilleurs dealers ce samedi 20 janvier 2024, à Ouagadougou, en face du stade Municipal Joseph Conombo.

L’entreprise de transfert et de retrait d’argent, Sank Money poursuit sa politique de proximité afin de proposer ses services aux Burkinabè. C’est dans cette optique que l’entreprise vient d’ouvrir une extension en faveur d’un de ses meilleurs collaborateurs. Et selon, les premiers responsables de Sank Money, plus de 200 extensions de ce genre seront installées à travers le pays afin de faciliter la tâche à la population.

Ablassé Compaoré, dealer et bénéficiaire du local Sank Suite, a affirmé qu’il dispose d’une maitrise parfaite des contours du transfert mobile d’argent au Burkina Faso. Profitant de l’occasion, il a appelé les Burkinabè à soutenir Sank Money parce que c’est une initiative locale qui, selon lui, doit être soutenue par tous. « Sank Money est une entreprise burkinabè donc nous devons soutenir l’initiative parce que c’est pour nous et c’est le Burkina qui gagne », a-t-il lancé

Avec ce local, Ablassé Compaoré pense déjà à renforcer son personnel, outre les 9 employés qui travaillent déjà avec lui. « Nous avons 9 personnes qui travaillent avec nous, avec ça (ce nouveau local), il sera opportun pour nous de regrouper des personnes qui seront embauchées. Nous sommes dans une logique de réduire le taux du chômage comme le veulent les autorités du pays », a-t-il rappelé.

Le directeur général de Sank Money, Sada Zougmoré a expliqué que Sank Suite c’est une innovation que leur entreprise a bien voulu mettre en place avec pour but d’être plus proche des clients et leur proposer des services de qualité en toute sécurité. « Dans les Sank Suite, on peut faire les opérations de Sank Money c’est -à-dire les dépôts et les transferts d’argent », a-t-il précisé.

Par ailleurs, le directeur général de Sank Money a informé tous les agents et dealers de Sank Money qu’ils peuvent désormais s’offrir des agences de Sank Suite pour mener leurs activités en toute sécurité. « Sank Suite c’est un cadre idéal moderne de travail. Si vous rentrez dedans, vous allez voir que c’est bien sécurisé et en même temps, ça fait la beauté et la qualité du travail offert par Sank Money », a-t-il ajouté.

Il a signifié que ne peut disposer d’un local de Sank Suite que tout dealer ou agent bien positionné en termes de rendement. Pour avoir un local Sank Suite, selon Sada Zougmoré, « ça nécessite un emplacement bien visible et également quelqu’un qui est dans le domaine, qui maitrise les rouages du transfert d’argent ».

