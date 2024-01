CAN 2023 : Le capitaine Ibrahim Traoré invite les Étalons « à plus de combativité et de détermination »

Dans un tweet publié sur son compte X ce samedi 20 janvier 2024, le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président de la Transition, Chef de l’Etat encourage l’équipe nationale du Burkina Faso.

« J’adresse mes encouragements à nos vaillants Etalons engagés dans cette 34e Coupe d’Afrique des Nations.

Aux joueurs et à l’encadrement technique, j’invite à plus de combativité et de détermination. Le peuple entier croit en vous pour une chevauchée conquérante et victorieuse.

Bonne chance pour la suite de la compétition! Victoire», a écrit le chef de l’État via son compte officiel X.

