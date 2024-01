RDC : Félix Tshisekedi investi à la destinée pour un nouveau mandat de 5 ans

publicite

En République démocratique du Congo (RDC), ce samedi 20 janvier 2024, le président Félix Tshisekedi, vainqueur de l’élection présidentielle du 20 décembre 2023, a prêté serment devant une marée humaine réunie dans la cuvette du stade des martyrs de Kinshasa.

C’est devant plus de plus 80 000 Congolais, une dizaine de chefs d’État et une quarantaine d’organisations internationales que Felix Tshisekedi a prêté serment pour un deuxième de 5 ans à la tête de la RDC. Dans son discours après sa prestation de serment, ce dernier s’est dit conscient des attentes de son peuple et de l’ampleur de la charge qui pèse désormais sur ses épaules.

Le président congolais a sonné la fin de la recréation et a appelé ses concitoyens à rompre avec le passé. Car selon lui, ce nouveau mandat est une « nouvelle ère » qui vient de se lever pour son pays. « À présent, il s’agit pour nous de transformer, durant les cinq prochaines années, les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l’avènement d’un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère », a-t-il lancé.

Le président congolais a promis de s’imposer et d’user de toutes ses prérogatives pour en finir avec les « erreurs du passé » commises au cours de son premier mandat. « Je m’engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l’avancement de notre pays soient promptement prises », s’est-il engagé.

Le président Félix Tshisekedi a indiqué que son action au cours de ce deuxième quinquennat se fonde sur les six engagements contenus dans son projet de société. Ces engagements sont notamment la création de plus d’emplois pour les jeunes et les femmes, plus de pouvoir d’achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d’accès aux services de base, et enfin le renforcement de l’efficacité des services publics.

« Ces engagements résument ma détermination à poursuivre des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d’emplois pour les jeunes à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maitrise du coût de la vie et la garantie de la sécurité des citoyens où qu’ils vivent », a-t-il soutenu.

En outre, le président Tshisekedi a affirmé qu’il est conscient des attentes de son peuple relatives à l’augmentation du pouvoir d’achat, de la stabilité du franc congolais et de la création d’une « véritable industrie » pour concourir à la réduction de la dépendance de l’économie du pays aux importations notamment celle des biens et produits de première nécessité.

« Au-delà des questions relatives à l’emploie, à la cohésion nationale, à l’économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l’État dans sa capacité de sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l’activisme terroriste des groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d’efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays sont là autant de sujets qui nourrissent aujourd’hui vos préoccupations », a-t-il reconnu.

Toutefois, le président a souligné que ces préoccupations ont fait l’objet des actions visibles au cours de son premier mandat et « qui continueront d’être au centre de l’action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision ». Félix Tshisekedi a tendu la main à l’opposition et a promis d’assurer l’effectivité du rôle du chef de file de l’opposition.

Willy SAGBE

Burkina 24

