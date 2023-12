Présidentielle en RDC : Félix Tshisekedi en tête des résultats partiels, un de ses challengers le félicite

publicite

En RDC, la victoire du président Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle du 20 décembre 2023 est plus que jamais certaine. Selon les derniers résultats partiels publiés par la commission électorale nationale indépendante (CENI), le jeudi 28 décembre 2023, le président congolais sortant avoisine la barre de 10 millions de voix, ce qui le place en tête avec un peu plus de 76,04%. Un de ses challengers, Constant Mutamba l’a d’ailleurs félicité dans un message posté sur son compte X.

Avec exactement 9 539 315 voix, il est désormais difficile pour Moise Katumbi et Martin Fayulu, les principaux challengers du président qui arrivent respectivement à la deuxième et à la troisième position de réaliser une «remontada» pour essayer de rattraper leur adversaire, Félix Tshisekedi qui a creusé un grand écart difficile à combler.

Ainsi donc, la réélection du fils de l’opposant historique, le Spinx de Limité, le feu Etienne Tshisekedi n’est plus à démontrer au regard des chiffres de la CENI qui le positionnent loin devant ses principaux adversaires.

Dans le camp du président Tshisekedi, on jubile déjà. Pour Augustin Kabuya, secrétaire général du parti présidentiel, UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social), le score que leur champion est en train de réaliser n’est pas surprenant. Selon lui, c’était «prévisible».

«Je vous dis que c’était prévisible (…). Quand vous regardez notre candidat, son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi, il s’était fait accompagner de tous les grands décideurs de la politique de notre pays, contrairement aux autres candidats. Quand vous regardez au Nord, il y avait tous les poids lourds (de la politique congolaise, ndlr), au Sud la même chose. À l’Est et à l’Ouest. Au Centre, n’en parlons même pas, les résultats sont là», a-t-il lancé.

Par ailleurs, un des candidats à cette présidentielle, Constant Mutamba a, après les dernières mises à jour des résultats partiels par la CENI reconnu dans un message publié sur son compte X qu’à ce stade, il est difficile à tous les candidats de rattraper l’écart entre eux et Félix Tshisekedi. Il a par le même biais félicité ce dernier.

« Avec plus de 10 millions de voix issus des résultats partiels, nous ne pourrons plus rattraper notre challenger Tshisekedi. Ainsi, je le félicite pour sa brillante réélection et lui souhaite plein succès pour son 2ème quinquennat », a-t-il écrit.

En rappel, c’est le 31 décembre 2023 que la CENI publiera les résultats provisoires.

Willy SAGBE

Burkina 24

