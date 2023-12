Info CAN 2023 : Le pagne de la compétition dévoilé

La CAN 2023 a son pagne. Le pagne officiel de la 34e édition de la compétition a été dévoilé le jeudi 28 décembre 2023 par le comité d’organisation à Abidjan.

Gare à celui qui ne rentrera pas avec le pagne de la CAN 2023 pour madame, pourrait-on dire avec humour. Le pagne de la compétition est un symbole culturel et connecteur social au sein de la communauté ivoirienne, selon Idrissa Diallo, le vice-président du comité d’organisation de la CAN 2023.

Les couleurs du pagne sont à dominante verte, soient les couleurs de la CAF. Les motifs sont inspirés de la culture ivoirienne avec une figuration de mascotte de la compétition. Il existe également une version avec une dominance de la couleur orange.

Le pagne est décliné en deux motifs, à savoir le wax qui s’élève à 23 500 francs CFA les trois pagnes soit 7300 francs CFA l’unité. Le pagne dit Fanci est lui vendu à 10 mille francs CFA les trois pagnes et 3500 francs CFA l’unité.

