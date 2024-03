Des étudiants de l’Institut international de management Ouaga (IIM-Ouaga) à la découverte de la Grande Chancellerie des Ordres burkinabè

publicite

Les étudiants de la 1re et 2e année, toutes filières confondues, de l’Institut international de management Ouaga (IIM-Ouaga) ont effectué une visite à la Grande Chancellerie des Ordres burkinabè, sise à Ouaga 2000, ce mercredi 6 mars 2024.

Venus pour davantage connaître la Grande Chancellerie des Ordres burkinabè, les étudiants de la 1re et de la 2e année, toutes filières confondues, de l’Institut international de management Ouaga (IIM-Ouaga) ont été accueillis par le Grand-Chancelier, le Général de brigade, Pingrenoma Zagré et ses collaborateurs.

A l’instar du Grand-Chancelier, Emmanuel Sorgho, Secrétaire général de la Grande Chancellerie des Ordres burkinabè, a fait savoir sa joie d’accueillir leurs hôtes et a fait le récapitulatif de la visite.

« Ce matin, nous avons présenté deux communications. La première a porté sur les Ordres burkinabè, l’historique, les différents Ordres d’aujourd’hui, comment on y accède et comment on peut être déchu ? Il y a aussi les sanctions. La deuxième communication a porté sur les symboles de l’Etat qui sont au nombre de quatre d’après l’article 34 de la Constitution.

Il s’agit d’abord de l’emblème, ensuite des armoiries, de l’hymne national et de la devise. Au cours des échanges, nous avons montré aux étudiants les quatre symboles à travers la signification de chaque élément constitutif de chaque symbole », a déclaré Emmanuel Sorgho.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

