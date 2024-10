Le CITADEL, un hub de concepteurs d’outils d’Intelligence Artificielle (IA) made in Burkina Faso

Le Centre d’Excellence Interdisciplinaire en Intelligence Artificielle pour le Développement (CITADEL) a initié une session d’échanges sur l’Intelligence artificielle avec des femmes et hommes de médias du 14 au 15 octobre 2024 à Koudougou. L’objectif principal de l’atelier a été de présenter les activités et les réalisations du centre avec les professionnels de médias pour accroître sa notoriété et mettre en avant les contributions originales du centre en matière d’IA au Burkina Faso.

Le Centre d’excellence Interdisciplinaire en Intelligence Artificielle pour le Développement (CITADEL) veut s’attacher les services des Hommes du micro et de la plume pour mieux faire adopter les nouvelles technologies telles que l’Intelligence Artificielle (IA) par les Burkinabè.

C’est ce qui a justifié la session d’échanges de deux jours entre CITADEL et des journalistes du Burkina à Koudougou. “Il était essentiel de pouvoir échanger avec vous. Vous, en tant que professionnels de la communication, de la transmission de l’information. Vous jouez un rôle capital dans l’adoption des nouvelles technologies.

Il est donc essentiel pour nous, en tant qu’artisan, contributeur à l’accès à l’Intelligence Artificielle au Burkina, de pouvoir échanger avec vous (les journalistes, NDLR) pour que vous puissiez connaître ce que nous faisons au niveau du centre et aussi parler des défis, des enjeux, des perspectives de l’IA pour contribuer au développement du Burkina en tenant compte de nos problèmes locaux”, a expliqué Dr Rodrigue Kafando, enseignant chercheur à l’Université Virtuelle du Burkina Faso et contributeur à CITADEL.

Pendant deux jours, le centre avec ses stagiaires a présenté ce que c’est que l’IA, ce que le centre fait comme travaux sur l’IA. Des exemples de conception d’IA fait par des stagiaires de CITADEL ont été présentés aux journalistes. Ce sont des prototypes d’Intelligence Artificielle qui répondent à des problèmes réels du Burkina.

Des exemples d’IA développés à CITADEL

Fayçal Ouédraogo est actuellement en 2e année de Cycle Ingénieur Informatique à l’Ecole Polytechnique et stagiaire à CITADEL. Durant son stage à CITADEL il a travaillé sur un projet de conception d’un Chatbot sur Documents et Générateur de Questionnaires. Il s’agit donc d’une solution d’Intelligence Artificielle (IA) qui permet de faire le résumé des cours, de proposer des Quiz du cours.

Une facilité pour les enseignants et les étudiants. “Le premier volet étant un outil conversationnel permettant d’expliquer des concepts d’un cours, que l’utilisateur aura fourni au système, uniquement à partir des informations contenues dans ce cours. Après avoir chargé les fichiers de son cours, l’utilisateur peut demander un résumé de celui-ci, demander des définitions de termes du cours, et avoir une réponse précise et intuitive.

Cette solution peut être utile pour tout autre document, même une version numérique de presse papier, où on peut par exemple demander de faire un récapitulatif des informations sportives contenues dans ce journal. Le second volet est un outil de génération de questionnaires à choix multiples (QCM), qui va permettre à l’apprenant de s’auto-évaluer sur son cours.

Il lui suffit de charger les documents de son cours, de sélectionner le nombre de questions et la langue du QCM (français ou anglais) et un questionnaire est automatiquement généré. Il peut ensuite se jauger sur ses connaissances du cours et recevoir un score à la fin”, a brièvement exposé Fayçal Ouédraogo sur l’IA qu’il conçoit à CITADEL.

Comme lui, d’autres étudiants ont présenté des IA qui répondent à des problèmes concrets au Burkina. Athanase Sawadogo lui propose une Approche basée sur l’IA pour l’aide au diagnostic clinique précoce de l’AVC hémorragique.

“Notre objectif était de proposer une approche basée sur l’IA afin d’aider les agents de santé à poser un diagnostic rapide et précoce des AVC hémorragiques à partir des données cliniques. Nous avons pu entraîner un modèle d’IA dans ce sens, puis le déployer dans une application mobile qui fonctionne normalement.

Dans notre contexte, cette solution, basée sur l’IA, représente une opportunité d’améliorer le soutien au diagnostic, d’accélérer la prise en charge des patients, et de favoriser un diagnostic rapide dans un environnement où l’accès aux spécialistes est limité.

Cette solution ne remplace pas le personnel médical, mais constitue plutôt une aide pour les centres de santé, notamment au niveau communautaire, afin d’orienter très rapidement les patients suspects vers un centre d’urgence”, a présenté Athanase Sawadogo.

Celui-ci nous a d’ailleurs rappelé en français facile que l’IA peut se définir comme un ensemble de technologies qui permettent aux machines d’apprendre à partir de données en simulant l’intelligence humaine. Ce qui permet à cette IA de réagir comme un humain selon ce qu’on lui a appris.

CITADEL (Centre d’Excellence Interdisciplinaire en Intelligence Artificielle pour le Développement) est une initiative visant à promouvoir l’innovation en IA en Afrique francophone, en particulier au Burkina Faso. Le centre est rattaché à l’Université Virtuelle du Burkina.

Sa mission est de développer des solutions IA pertinentes pour les besoins locaux et de former des talents en IA. Le Centre offre des bourses de formation en Intelligence Artificielle pour le Master et le doctorat.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

