Le comité d’organisation de la 17ème édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) a animé un point de presse ce jeudi 17 octobre 2024 à Ouagadougou. L’objectif de cet exercice est de faire le point des préparatifs de cette biennale de l’artisanat.

La 17ème édition du SIAO se tiendra du 25 octobre au 03 novembre 2024 sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». A jour j-7, le vice-président du comité d’organisation de la 17ème édition du SIAO Oumarou Barro a rassuré que tout est fin prêt pour offrir aux amoureux de l’artisanat une expérience optimale. Il a d’ailleurs soutenu que plus d’une vingtaine de pays sont attendus pour ce rendez-vous de l’artisanat.

« A ce jour, nous enregistrons l’inscription de plus d’une trentaine d’acheteurs et visiteurs professionnels en provenance de dix-sept pays dont l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Angleterre, le Cameroun, le Canada, l’Eswatini, les Etats Unis d’Amérique, la Guadeloupe, le Japon, le Kenya, la Libye, le Maroc, les Pays-Bas, la Pologne, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe », a-t-il entre autres cité.

En outre, il a indiqué que plus de 2000 exposants répartis dans les pavillons climatisés et ventilés sont attendus. Et Plus de 80% des stands ont déjà été réservés sur les 700 stands visés en objectif. « 22 pays sont concernés par ces inscrits à savoir l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la République du Congo, l’Inde, l’Iran, l’Italie, le Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, la Guinée Conakry, le Niger, la République démocratique du Congo, le Nigéria, le Pakistan, la Russie, le Sénégal, le Togo, la Tunisie et bien entendu notre pays le Burkina Faso », a-t-il ajouté.

Réagissant sur le volet sécuritaire, Oumarou Barro a rassuré l’opinion nationale et internationale que toutes les dispositions sont prises par les Forces de défense et de sécurité pour la tenue du Salon en toute quiétude.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

