Burkina Faso : La 17e édition du SIAO se tiendra du 25 octobre au 3 novembre 2024

La 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) se tiendra du 25 octobre au 3 novembre 2024, à Ouagadougou. Le Niger et le Mali sont des pays invités spéciaux de cette édition.

« Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation », c’est sous ce que la 17e édition du SIAO se tiendra. Pour cette édition, le comité d’organisation du SIAO compte aménager au moins 700 stands au profit des exposants et partenaires du salon, plus de 4 000 exposants et de 50 acheteurs et visiteurs professionnels au moins venant des cinq continents, la participation de 30 pays, plus de 350 000 visiteurs grand public.

Également, le comité d’organisation souhaite accroître la notoriété et la visibilité du Salon à travers la couverture médiatique par des médias nationaux et internationaux de renom.

«Pour ce qui concerne les innovations liées à cette biennale de l’artisanat qui s’inscrivent dans la dynamique de professionnalisation continue du Salon, il est attendu de consolider les acquis des éditions antérieures d’une part et d’autre part, de mettre en œuvre de nouvelles idées», a indiqué Fidèle Ilboudo, secrétaire général du ministère en charge de l’artisanat.

Pour y parvenir, Fidèle Ilboudo a fait savoir qu’il s’agira entre autres de l’opérationnalisation de plusieurs portes d’entrée et de sortie du site, de la mise en place des « points i » dans les pavillons pour centraliser les préoccupations des exposants et orienter les visiteurs, de l’opérationnalisation du e-SIAO pour les réservations, paiement et attribution des stands en ligne, de la création d’un espace dénommé « Village de l’AES ».

«Cet espace, dédié aux pays invités spéciaux, leur permettra d’exposer d’autres facettes de la culture (musique, tourisme, histoire, géographie, etc.) pour un meilleur brassage des secteurs de l’artisanat et des cultures», a expliqué Fidèle Ilboudo. Les prix des stands varient entre 3000 à 2 millions de francs CFA. Le prix d’entrée du public est fixé à 500, 1000 et 10 000 pour accès permanent.

