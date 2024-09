Industrialisation agricole : « La Chine est une référence pour nous » (Me Apollinaire Kyelem de Tambèla)

publicite

0 Partages Partager Twitter

« En moins d’un siècle, la Chine s’est industrialisée, a modernisé son agriculture, est parvenue à l’autosuffisance alimentaire et s’est mise à exporter ses productions. La Chine a réussi cette prouesse grâce à l’étendue de son territoire, du grand nombre de sa population et de son unité. Et surtout son unité politique dans la volonté d’agir. Malheureusement c’est ce qui manque actuellement à l’Afrique. Il faut de la volonté politique et pour avoir une volonté politique, il faut être libre.

La suite après cette publicité

Celui qui n’est pas libre n’a pas de volonté en soi. Or la plupart de nos dirigeants ne sont pas libres. Quand on n’est pas libre, on peut pas déterminer un destin pour son propre peuple. En Afrique actuellement et plus particulièrement en Afrique francophone, nous avons beaucoup de chefs d’État qui reçoivent des instructions de Paris, de Londres ou de Washington avant de prendre une quelconque décision.

Nous avons des chefs d’États qui préfèrent s’aligner à Paris ou à Washington pour combattre leurs frères africains… », a déclaré Me Apollinaire Jaochimson Kyelem de Tambèla, Premier ministre du Burkina Faso à la conférence de haut niveau des chefs d’État sur la modernisation et l’industrialisation agricole en Chine…

Suivez son intervention ici ⤵️

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite