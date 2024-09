Burkina Faso : Le Casier judiciaire en ligne désormais disponible sur tout le territoire

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Ministère 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙅𝙪𝙨𝙩𝙞𝙘𝙚 𝙚𝙩 𝙙𝙚𝙨 𝘿𝙧𝙤𝙞𝙩𝙨 𝙝𝙪𝙢𝙖𝙞𝙣𝙨, 𝙘𝙝𝙖𝙧𝙜é 𝙙𝙚𝙨 𝙍𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙡𝙚𝙨 𝙄𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 (𝙈𝙅𝘿𝙃𝙍𝙄) a organisé une conférence de presse pour informer de l’Extension du eCasier judiciaire sur toute l’étendue du territoire national, ce vendredi 6 septembre 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Le 19 décembre 2023, 19 juridictions étaient concernées par l’établissement du Casier judiciaire en ligne. Aujourd’hui, le ministre en charge de la justice, Edasso Rodrigue Bayala a annoncé l’extension de la possibilité de faire le casier en ligne dans toutes les juridictions du pays.

La conséquence, quel que soit votre lieu de naissance, il est désormais possible de demander un casier judiciaire en ligne. Et cela, rassure le directeur des systèmes d’information, Moustapha Compaoré, en toute sécurité.

Il vous souviendra que pour l’ancien Casier judiciaire central appelé dans le jargon juridique Bulletin n°3, il fallait se rendre à son lieu de naissance pour voir la juridiction de lieu afin de se procurer son casier judiciaire. Cet exercice est simplifié par le eCasier judiciaire. En quelques clics sur le www.ecasier-judiciaire.gov.bf, vous obtenez votre casier judiciaire après traitement de vos données personnelles.

“Le casier judiciaire en ligne est plus fiable que le casier judiciaire sur papier”, a indiqué le ministre Edasso Rodrigue Bayala. Selon le ministre, pour l’ancien Casier judiciaire, il est fastidieux de vérifier l’antécédent criminel des justiciables surtout si un justiciable a commis un crime dans une juridiction et voyage pour aller faire son casier dans une autre juridiction.

Si bien, selon le ministre, que ce ne sont pas des casiers judiciaires fiables. “Les casiers judiciaires sur papier, aujourd’hui, sont des casiers judiciaires délivrés sur la bonne foi du demandeur. Si vous n’êtes pas notoirement connu comme un grand délinquant ou que quelqu’un est au courant que vous avez été condamné… Il n’y a pas de fiabilité”, a révélé le ministre Edasso Rodrigue Bayala.

Il présente donc le eCasier judiciaire comme un casier plus fiable et plus sécurisé, car les décisions de justice des 20 dernières années ont été saisies et enregistrées dans la base de données du eCasier judiciaire.

Aussi, les décisions de justice rendues présentement se retrouvent dans cette même base de données. De ce fait, le eCasier selon le ministre est plus fiable que l’ancien car le système dès que les informations sont renseignées permet d’identifier ceux qui ont un antécédent juridique.

Le ministre a annoncé pour terminer qu’au fil du temps, le casier judiciaire sur papier va disparaître au profit du eCasier judiciaire « plus fiable et plus efficace”.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite