Tour du Faso 2024 : Russie, Hollande, Belgique, Maroc, etc., les équipes attendues

Le comité d’organisation de la 35e édition du Tour du Faso a présenté le circuit de la compétition le jeudi 17 octobre 2024, lors d’une conférence de presse tenue à Ouagadougou. Cette édition parcourra 10 régions du pays sur une distance totale de 2 145,8 km. Une équipe russe participera également à cette édition.

Tout semble fin prêt pour la 35e édition du Tour cycliste international du Faso. Le secrétaire permanent du Tour du Faso 2024 a fait le point sur l’état des préparatifs. Ainsi, les pays invités qui ont confirmé leur participation sont notamment Russie, Belgique, Hollande, Maroc, Sénégal, Cameroun, Mali, Côte d’Ivoire, Ghana, Bénin, Niger, Nigeria en plus des trois équipes du Burkina Faso.

Paul Daumont, détenteur du maillot jaune, sera absent de cette édition, a confirmé Martin Sawadogo, le directeur technique national. « Paul Daumont a subi une opération. Il doit en subir une deuxième. Donc, Paul Daumont ne sera pas là. Par contre, je suis optimiste. Nous avons travaillé sur le collectif. On ne vise que le maillot jaune », affirme Martin Sawadogo.

La première étape se disputera entre Koulbila et Tenkodogo sur une distance de 136 km, le vendredi 25 octobre. La deuxième étape suivra le lendemain entre Koupéla et Ziniaré, sur 120,6 km. L’étape Ouagadougou-Koudougou (102,4 km) se tiendra le dimanche 27 décembre 2025. Le comité d’organisation a ajouté une étape entre Réo et Boromo, la quatrième, d’une longueur de 129,1 km. L’étape la plus courte sera celle entre Bobo-Dioulasso et Banfora, prévue sur une distance de 85,5 km.

10 régions à parcourir

La prestigieuse étape Bobo-Bobo, un circuit fermé au cœur de la cité de Sya, aura lieu le mercredi 30 octobre 2024. Il s’agit d’un critérium de 10,7 km à parcourir 10 fois. Après cette étape, les coureurs entameront la 7e étape entre Bobo-Dioulasso et Pâ (130 km), suivie de l’étape Ouagadougou-Yako (106,8 km).

L’avant-dernière étape, longue de 138,5 km, reliera Kombissiri à Kaya avant la grande finale entre Boussé et Ouagadougou. Cette dernière étape comprendra un circuit de 58,4 km, suivi d’un autre de 12 km à l’intérieur de la ville de Ouagadougou, pour une distance totale de 117,5 km.

« La caravane traversera 10 régions sur une distance totale de 2 145,8 km à travers notre beau pays, le Burkina Faso. Le comité d’organisation œuvre inlassablement à faire de cette 35e édition la meilleure », assure le secrétaire permanent du Tour du Faso.

Il a rappelé le contexte marqué par la reconquête progressive du territoire burkinabè, soulignant que cela constitue « l’un des motifs de notre engagement et de notre détermination à réussir ce Tour du Faso pour l’honneur et l’image de notre pays. Nous devons prouver, une fois de plus, la résilience du Burkina Faso face aux défis actuels », espère Joseph Pooda.

Des effort pour le confort des cyclistes

Le budget prévisionnel de cette 35e édition est estimé à 641 546 450 francs CFA. Le comité d’organisation prévoit de renforcer les conditions d’hébergement des cyclistes. « Des efforts sont déployés pour offrir de meilleures conditions aux cyclistes et aux membres de la caravane », précise-t-il.

Dans un contexte d’insécurité, le comité d’organisation entend prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout incident. « Sur le plan sécuritaire, organiser le Tour du Faso représente un défi majeur. Cependant, le comité d’organisation s’attache à relever ce challenge avec le soutien indéfectible de nos volontaires pour la défense de la patrie et de nos forces de défense et de sécurité », promet-il.

