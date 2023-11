Tour du Faso 2023 : Le Chef de l’Etat remercie les cyclistes pour leur participation à la 34e édition

publicite

(Ouagadougou, 6 novembre 2023). Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu ce lundi matin les participants à la 34e édition du Tour du Faso qui s’est achevée hier dimanche avec le sacre du Burkinabè Paul DAUMONT. Ils ont tenu à remercier le Chef de l’Etat pour l’organisation réussie de l’édition 2023 après une pause de deux ans.

Le Chef de l’Etat a traduit sa gratitude à toutes les équipes et aux pays qui ont pris part à ce 34e Tour du Faso pour la joie et le plaisir offerts au peuple burkinabè et particulièrement aux Forces combattantes sur le théâtre des opérations de reconquête du territoire.

S’adressant à la délégation belge, seul pays européen ayant pris part à la compétition, le Capitaine Ibrahim TRAORE a renouvelé sa reconnaissance à ce pays ami pour cette solidarité agissante en dépit des fausses informations véhiculées par certains médias occidentaux. « Je vous invite à passer le message à l’Occident et au monde ; le Burkina Faso est fréquentable contrairement à ce que racontent certains médias. Il y a le terrorisme certes, mais nous l’avons repoussé assez loin et nous allons le bouter hors de nos frontières », a rassuré le Président de la Transition.

Fier de la tenue de la présente édition, le vainqueur du 34e Tour du Faso, Paul DAUMONT a affirmé que « notre pays a su montrer aux yeux du monde qu’au Burkina Faso, tout va bien et qu’on peut y inviter des gens et que ça peut bien se passer ». Il a par ailleurs dédié son trophée aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la Partie qui ont assuré la sécurité du Tour.

Le représentant des pays invités, l’ivoirien Isiaka CISSE a estimé que l’édition 2023 du Tour du Faso a tenu toutes ses promesses. Au nom de l’ensemble des cyclistes, il a remercié les autorités ainsi que tout le peuple burkinabè pour l’accueil et pour la réussite de cette édition.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

