« Mathématiques, de l’abstrait au concret de l’ensemble N à C », un outil pour démystifier les mathématiques

La difficulté avec les mathématiques, c’est de ne pas arriver à concilier l’abstrait et le concret. Afin donc de démystifier les mathématiques et rendre faciles leurs apprentissages et leurs compréhensions aux apprenants, Pierre Nanéma, enseignant et écrivain burkinabè y a consacré son livre « Mathématiques, de l’Abstrait au concret de l’ensemble N à C ». L’œuvre de 138 pages a été dédicacée le vendredi 18 octobre 2024 à Ouagadougou.

Le livre « De l’abstrait au concret de l’ensemble N à C” est une invite à un voyage initiatique à travers les âges et les concepts, où les chiffres prennent vie et se lient au quotidien des Hommes. En tissant des ponts entre les théories les plus abstraites et les réalités les plus tangibles, l’auteur offre une perspective inédite sur l’apprentissage des mathématiques.

Des entiers naturels, premiers outils pour dénombrer le monde, aux nombres complexes, clés de voûte de nombreuses théories physiques, chaque concept est illustré par des exemples concrets, familiers à tous. Cette approche, ancrée dans les pédagogies les plus récentes, vise à donner du sens aux mathématiques, à éveiller la curiosité et à faciliter la compréhension.

Pour Ibrahim Ouédraogo, inspecteur de mathématiques, ce livre qui permet aux élèves de revoir une autre vision des mathématiques, est important pour l’enseignement des mathématiques. « Depuis 2022-2023, c’est l’approche par les compétences, la pédagogie intégrale qui est au programme. Ça veut dire dans toutes les matières, on doit donner du sens à l’apprentissage. Dans l’introduction des notions, on doit partir des problèmes concrets, du vécu de l’enfant pour lui apprendre à découvrir le savoir.

Donc ce document qui part de l’abstrait au concret permettra aux enseignants à donner des idées originales aux élèves pour pouvoir transformer en situation d’apprentissage pour faciliter l’enseignement des mathématiques pour donner une signification aux mathématiques », a-t-il expliqué.

C’est d’ailleurs la principale motivation qui a conduit l’auteur à l’écriture des mathématiques. Ainsi donc, ce livre sur les Mathématiques sonne comme un partage d’expérience, de connaissance et de savoir afin d’aider à la compréhension de ce qui n’avait pas été assimilé quand il était lui-même élève.

« Je voulais tout simplement faire rêver les élèves. Je veux qu’ils se replongent dans le monde du rêve. Je suis convaincu qu’il y a beaucoup d’élèves aujourd’hui qui ont abandonné les mathématiques, parce qu’ils ne comprenaient pas. Pas parce qu’ils ne sont pas intelligents. C’est tout simplement parce qu’il n’avaient pas de branche à laquelle ils pouvaient s’accrocher pour pouvoir rebondir et faire de belles choses.

Quand on est élève et on se pose des questions dont on n’a pas les réponses, on finit par se lasser et par abandonner. Ce livre juste pour les faire rêver, afin de retrouver le tremplin, parce que je ne vois pas comment on peut réussir dans ce monde de concurrence sans rêve, sans convenance de base ou tout simplement sans les mathématiques », a détaillé Pierre Nanéma, auteur du livre.

Ce livre est destinée d’abord destiné aux élèves de la 6e en Terminale, mais aussi aux enseignants, aux parents d’élèves qui ont appris les mathématiques sans savoir réellement ce qu’ils ont appris, en un mot, à l’ensemble de la population.

Le livre est disponible chez les distributeurs de livres et auprès de l’auteur au prix de 8 500 FCFA. L’auteur envisage une suite avec des tonnes. Des acteurs plaident pour l’intégration de ce livre dans le programme d’études au Burkina Faso afin d’aider à poser des bases solides d’enseignement et de compréhension pour tous.

Adresse de l’auteur : +226 78 83 92 67/ +226 75 25 28 28

Akim KY

Burkina 24

