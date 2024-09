Concours national élites mathématiques 2024 : Saint Jean Baptiste de la Salle de Ouagadougou s’adjuge le graal

publicite

La cérémonie de récompense des lauréates au concours national élites mathématiques, deuxième édition 2024, a eu lieu ce jeudi 05 septembre 2024 à Ouagadougou. Cette cérémonie a été ponctuée par des remises d’attestations et de kits scolaires aux différentes lauréates.

Les lauréates de la deuxième édition du concours élites mathématiques ont été dévoilées ce jeudi 05 septembre 2024 à Ouagadougou. La présente édition a concerné deux catégories à savoir le préscolaire et le secondaire.

Pour la catégorie préscolaire, c’est Aqila Emmanuella Cissé du collège Saint Jean Baptiste de la Salle de Ouagadougou qui occupe la première place. Elle est repartie avec un trophée, des kits scolaires plus une bourse. Hanifah Barro du lycée national de Bobo-Dioulasso et Claire Nikiéma du lycée Tim-tim du Bazèga occupent respectivement la 2e et la 3e place. Elles repartent également avec des kits scolaires et du matériel didactique.

Quant à la catégorie secondaire, elles sont également trois (03) élèves à se distinguer. Ervine Kossongonona du collège Saint Jean Baptiste de la Salle de Ouagadougou vient en première position et elle repart avec un ordinateur portable, une bourse d’étude plus un trophée.

Wendyam Stéphanie Sawadogo du lycée scientifique régional de Kaya et Fatoumata Dija du lycée scientifique national de Ouagadougou s’adjugent respectivement la 2e et 3e place. Elles repartent également avec des kits scolaires et des gadgets.

Organisée par l’Association Maison Arc en Ciel (MAC) Burkina, cette initiative vise à inciter les jeunes filles à s’intéresser plus aux matières scientifiques en particulier les sciences exactes. Selon le coordonnateur de l’association, Harouna Derra, l’idée de ce concours est née d’un constat des faibles notes des filles dans les matières scientifiques.

« Nous avons remarqué pendant des années dans nos différentes classes, le nombre de moyennes obtenues par les filles est en deçà de celui des garçons et on s’est dit qu’il faut qu’on encourage la gent féminine, la jeune fille scolaire à aimer les sciences plus précisément les mathématiques », a expliqué Harouna Derra.

Elles sont au total 54 jeunes filles scolaires de 30 établissements publics et privés venues de 10 régions à participer à ce concours élites mathématiques de 2024. Les lauréates n’ont pas manqué de manifester leur sentiment de satisfaction à l’endroit des organisateurs et des encadreurs.

« Je suis très heureuse d’avoir été la lauréate du concours élites mathématiques 2024. Je remercie tous mes encadreurs et mes professeurs de mon collège qui m’ont beaucoup encouragée. Les mathématiques n’ont pas de secret, il faut juste se forger et chercher », a exprimé Ervine Konssongonona du collège Saint Jean Baptiste de la Salle de Ouagadougou.

Ce concours a été soutenu par les premiers responsables du département en charge de l’enseignement secondaire. Barthélémy Badiel, dudit département et le représentant le ministre en charge de l’enseignement secondaire, a salué l’initiative et félicité les organisateurs pour leur engagement pour la promotion des sciences au sein de la gent féminine.

En rappel, cette édition du concours national élite mathématiques s’est tenue sous le thème « Cohésion sociale et excellence scolaire ». Et pour participer, il fallait avoir au moins 15 de moyenne dans les matières scientifiques notamment en mathématiques.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

